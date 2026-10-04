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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المخازن الاستراتيجية للشركة العامة لتجارة الجملة بقليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المخازن الاستراتيجية التابعة لـالشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة قليوب، وذلك لمتابعة جاهزية المخازن والوقوف على موقف المخزون من السلع التموينية، في إطار جهود المحافظة لدعم منظومة التموين وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.


وتضم المخازن 6 مخازن استراتيجية، تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل مخزن نحو 3 آلاف طن، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 18 ألف طن.
كما تضم المنطقة 6 مخازن للسلع التموينية، بطاقة استيعابية تبلغ نحو ألف طن لكل مخزن، بإجمالي 6 آلاف طن، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمخازن إلى نحو 24 ألف طن.
وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية المخازن ومرافقها، واطلع على آليات استقبال وتخزين وتداول السلع، وموقف المخزون المتاح، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان انتظام عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.

توافر السلع التموينية 


وشدد المحافظ على استمرار المتابعة والتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والشركة العامة لتجارة الجملة، لضمان توافر السلع التموينية والأساسية، وسرعة التعامل مع أي احتياجات أو ملاحظات قد تؤثر على انتظام منظومة الإمداد.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تولي ملف توافر السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي اهتمامًا كبيرًا، من خلال المتابعة المستمرة للمخازن ومنافذ توزيع السلع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التموين بمحافظة القليوبية، والوقوف على جاهزية المخازن وقدرتها التخزينية، بما يدعم استقرار وتوافر السلع التموينية وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.

القليوبية محافظ القليوبية جولة تفقدية مخازن السلع مديرية التموين

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