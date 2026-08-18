الاتحاد يعبر النجمة بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النجمة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وبدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي، وحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 14، لكن البرتغالي دانيلو بيريرا سدد الكرة في الحائط البشري لفريق النجمة.

ونجح جورج إيلينيكنا في افتتاح التسجيل للاتحاد عند الدقيقة 16، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، استقرت داخل شباك النجمة، وسط عجز حارس المرمى عن التصدي لها.

وفي الدقيقة 27، أجرى مدرب الاتحاد ينز فيسنيج تبديلًا اضطراريًا، بإشراك أحمد الجليدان بدلًا من كارلو سيميتش.

واصل الاتحاد أفضليته الهجومية، وتمكن إيلينيكنا من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه في الدقيقة 31، بعدما تقدم بالكرة إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة سكنت شباك النجمة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون رد، ليصبح الفريق على بُعد 45 دقيقة من حسم تأهله إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ينز فيسنيج تبديلًا جديدًا، حيث دفع بفرحة الشمراني بدلًا من حسام عوار.

وفي الدقيقة 56، أضاف دانيلو بيريرا الهدف الثالث للاتحاد، بعدما استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها المدافع البرتغالي برأسه إلى داخل الشباك.

وحافظ الاتحاد على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتصاره على النجمة بثلاثة أهداف دون مقابل.