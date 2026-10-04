شغل وزواج فى الخارج.. ضبط نصاب إستولى على أموال مواطنين بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بتوفير إستمارات سفر لإحدى الدول الأسيوية وتسهيل الزواج من الفتيات بذات الدولة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) ، وبمواجهته أقر بتحصله على المنشور من إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وقام بإعادة نشره على صفحته بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.