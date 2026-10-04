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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 97 متهما بـ«خلية مدينة نصر» الإرهابية لـ 18 نوفمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 97 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 18 نوفمبر المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات واستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، انضم المتهمون جميعا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين قاموا بتمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهم الـ13 تهمة حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم الـ40 حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم السابع والثمانون تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 97 متهما خلية مدينة نصر إرهاب

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