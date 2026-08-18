قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
محمود أحمد

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة عدد من المواجهات التي تجمع بين أندية دوري روشن السعودي وفرق تبحث عن صناعة المفاجأة في اليوم الثالث من منافسات البطولة.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ظهور النصر والاتحاد بعدما أوقعت القرعة الفريقين في مواجهتين تبدوان في المتناول على الورق لكن طبيعة مباريات الكؤوس تفرض الحذر خصوصًا مع رغبة أصحاب الأرض في استغلال الفرصة والإطاحة بأحد المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة.

وتقام اليوم خمس مباريات أبرزها الدرعية أمام النصر والنجمة ضد الاتحاد إلى جانب مواجهة الفيصلي ونيوم والجبلين أمام الاتفاق والأخدود ضد الخليج.

النصر يبحث عن انطلاقة جديدة أمام الدرعية

يحل النصر ضيفًا على الدرعية في مواجهة تحمل طموحات مختلفة للفريقين؛ إذ يسعى أصحاب الأرض إلى تسجيل واحدة من أبرز مفاجآت دور الـ32 بينما يدخل النصر المباراة بحثًا عن مواصلة بدايته القوية للموسم وتجنب أي تعثر قد يضعه خارج المنافسة مبكرًا.

وقدم النصر بداية مثالية في الدوري السعودي للمحترفين بعدما حقق فوزًا عريضًا على الفتح بثلاثة أهداف دون رد في مباراة شهدت ظهور الفريق بصورة قوية رغم غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل الفريق في نقل هذه البداية إلى بطولة الكأس خصوصًا أن المنافسة على اللقب تمثل أحد أهدافه الرئيسية هذا الموسم.

في المقابل يخوض الدرعية المواجهة بمعنويات مرتفعة رغم خسارته أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري حيث قدم الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين أداءً أكد قدرته على منافسة الكبار.

ويسعى الدرعية إلى استغلال عاملي الأرض والدافع الجماهيري لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء النصر من البطولة.

الاتحاد أمام اختبار النجمة

وفي بريدة سيكون الاتحاد أمام اختبار آخر عندما يحل ضيفًا على النجمة في مباراة يسعى خلالها «العميد» إلى تصحيح المسار بعد بداية لم تكن على مستوى التطلعات في الدوري.

واكتفى الاتحاد بالتعادل أمام الخلود في الجولة الافتتاحية وهو ما يجعل مباراة الكأس فرصة مثالية لاستعادة الثقة وتحقيق انتصار يمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في الموسم.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام النجمة الذي يبحث بدوره عن مفاجأة كبرى أمام أحد أبرز الأندية السعودية.

ويعيش النجمة مرحلة إعادة بناء بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي حيث يستهدف العودة سريعًا إلى دوري المحترفين ودعم صفوفه بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية لتعزيز قدرته على المنافسة.

وتمنح مباريات الكأس النجمة فرصة مثالية لإثبات قدرته على مواجهة الفرق الكبرى خصوصًا أن خروج الاتحاد من البطولة سيشكل مفاجأة مدوية في بداية الموسم.

نيوم يختبر الفيصلي

وفي المجمعة يستضيف الفيصلي فريق نيوم في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات ويدخل نيوم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد البداية المثالية في الدوري عقب فوزه على الفيحاء بنتيجة 2-1 في ظهور أول عزز طموحات الفريق في الموسم الجديد.

أما الفيصلي فرغم خسارته أمام الهلال 2-4 فإنه قدم أداءً جيدًا وأظهر قدرة على مجاراة أحد أبرز أندية الكرة السعودية وكان قريبًا في أكثر من مناسبة من العودة إلى المباراة.

ويطمح «عنابي سدير» إلى استثمار هذا الأداء وتحقيق انتصار يمنحه بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بينما يسعى نيوم إلى تأكيد أن بدايته القوية في الدوري لم تكن وليدة الصدفة.

الجبلين يستعيد ذكريات الاتفاق

وتحمل مواجهة الجبلين والاتفاق في حائل ذكريات خاصة لأصحاب الأرض بعدما سبق للجبلين إقصاء الفريق الشرقي من البطولة قبل موسمين في الوقت الذي كان يقوده فيه المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

لكن الاتفاق يدخل المواجهة الحالية بثقة أكبر بعدما حقق فوزًا مثيرًا على الرياض بنتيجة 4-2 في مستهل مشواره بالدوري في بداية تؤكد رغبته في المنافسة بقوة خلال الموسم.

وعلى الجانب الآخر عزز الجبلين صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة من بينها لاعب منتخب الرأس الأخضر يانيك سيميدو والمهاجم البرازيلي ليفانور الذي سبق له اللعب في الكرة السعودية مع التعاون والفيصلي والبكيرية.

ويبحث الفريق عن تكرار سيناريو إقصاء الاتفاق وكتابة فصل جديد في مواجهاته مع الفريق الشرقي.

الأخدود والخليج.. صراع مفتوح

وفي أبها يلتقي الأخدود مع الخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى انتزاع بطاقة التأهل.

ويخوض الأخدود المباراة برغبة كبيرة في تعويض هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بعد سنوات قضاها بين أندية دوري المحترفين.

ويمثل كأس الملك فرصة للفريق لإعادة تقديم نفسه خصوصًا أن مباريات خروج المغلوب لا تعترف بفوارق المستويات وهو ما يمنحه الأمل في الإطاحة بالخليج ومواصلة مغامرته في البطولة.

أما الخليج فيدخل اللقاء بعد تعادل ثمين خارج أرضه أمام التعاون في الجولة الأولى من الدوري وهي نتيجة تمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة الأخدود.

ويرغب الخليج في استثمار بدايته الإيجابية والعودة من أبها ببطاقة التأهل لتجنب أي تعثر يعطل أهدافه في الموسم الجديد.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين الشريفين دوري روشن السعودي النصر الاتحاد النجمة الفيصلي نيوم الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

فرانك كيسيه

بعد رحيله عن الأهلي.. اتحاد جدة يتحرك لخطف كيسيه من يوفنتوس

فان دايك

فان دايك: دفاع ليفربول الجديد يحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى

حمزة عبد الكريم

برشلونة يستعين بفيديوهات هالاند لتطوير حمزة عبد الكريم

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد