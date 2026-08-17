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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوحدة يصنع المفاجأة ويقصي الشباب من كأس خادم الحرمين

الوحدة
الوحدة
حسن العمدة

فجر فريق الوحدة، ممثل دوري «يلو»، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وافتتح مراد خضري التسجيل لصالح الوحدة في الدقيقة 43، قبل أن يدرك كاراسكو التعادل للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 57، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الإضافي الأول، أعاد موراتو التقدم للوحدة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 91، لكن الشباب عاد من جديد عن طريق جوش براونهيل الذي أحرز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 113.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح، حصل الوحدة على ركلة جزاء في الدقيقة 120، نجح داروين غونزاليس في تنفيذها بنجاح، ليمنح فريقه هدف الفوز وبطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وكان الشباب قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد حصول كارلوس جونيور على البطاقة الحمراء.

الوحدة كأس خادم الحرمين الشريفين الشباب

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