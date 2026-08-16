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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العروبة يحسم تأهله إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين بركلات الترجيح

العروبة وأبها
العروبة وأبها
حسن العمدة

حجز فريق العروبة مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تفوق على ضيفه أبها بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من 120 دقيقة.

وأقيمت المباراة مساء الأحد على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك طوال الوقت الأصلي.

واستمر التعادل السلبي خلال الأشواط الإضافية، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

ونجح العروبة في التفوق بنتيجة 3-2 خلال ركلات الترجيح، ليصبح ثاني المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الحزم الذي حجز بطاقة التأهل في وقت سابق.

العروبة كأس خادم الحرمين الشريفين أبها

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