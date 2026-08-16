برشلونة يحسم صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو

حسم نادي برشلونة صفقة ضم قائد منتخب إسبانيا ولاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رودريجو هيرنانديز (رودري) مقابل 75 مليون يورو.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الأحد، عن توصل الناديين لاتفاق نهائي لانتقال رودري بعد مفاوضات استمرت لمدة 10 أيام، حيث وافق النادي الإنجليزي على أحدث عرض قدمه برشلونة بقيمة 75 مليون يورو، شاملة الإضافات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم حاليًا صياغة العقود وتوقيعها، وسيخضع اللاعب لفحص طبي وسيصدر الإعلان الرسمي عن تعاقد برشلونة مع أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة، لاحقًا.

وبدأت قصة انتقال رودري إلى برشلونة قبل عشرة أيام عندما رفض اللاعب عرض ريال مدريد وقبل عرض برشلونة ومنذ ذلك الحين، واحترامًا لرغبة اللاعب، بدأ مانشستر سيتي التفاوض مع النادي الكتالوني، رغم أن النادي الإنجليزي كان يفضل تجديد عقد اللاعب واستمراره ضمن صفوفه.

وكان مستقبل رودري معلقًا منذ نهاية فعاليات بطولة كأس العالم 2026، التي فازت بها إسبانيا وحصل فيها لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب، إذ سعى كل من ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه.

وبدا ريال مدريد الأقرب لضم رودري في البداية، ثم مالت الكفة نحو برشلونة في الأيام الأخيرة.

وغاب رودري عن مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، اليوم الأحد، في بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية، والتي انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-0.