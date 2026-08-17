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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه يقود الرياض أمام الزلفي في كأس خادم الحرمين بحثًا عن الانطلاقة الأولى

تريزيجيه
تريزيجيه
إسراء أشرف

يخوض فريق الرياض، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مواجهة جديدة عندما يحل ضيفًا على الزلفي مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2026-2027.

ويحتضن ملعب الزلفي اللقاء، حيث يتطلع الرياض إلى تجاوز بدايته المتعثرة في الموسم، وتحقيق أول انتصار رسمي له، إلى جانب حجز مقعده في الدور المقبل من منافسات الكأس.

ويأمل الفريق في استغلال مواجهة الزلفي لتصحيح المسار، بعدما تلقى خسارة أمام الاتفاق بنتيجة 4-2 في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي.

ظهور جديد لتريزيجيه

وتحظى مشاركة محمود تريزيجيه باهتمام خاص، إذ يستعد النجم المصري لخوض مباراته الثانية بقميص الرياض منذ انتقاله إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

كان تريزيجيه قد شارك أساسيًا طوال مواجهة الاتفاق الماضية، لكنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي هدف، ليبحث أمام الزلفي عن ترك بصمته الأولى مع فريقه الجديد.

ويسعى تريزيجيه إلى استعادة حسه التهديفي سريعًا، خاصة أن مواجهة الكأس تمثل فرصة مناسبة لبدء مشواره مع الرياض بصورة أفضل، والمساهمة في قيادة الفريق نحو الدور التالي.

ويمتلك تريزيجيه سجلًا حافلًا بالتجارب الاحترافية، بعدما خاض مسيرة تنقل خلالها بين عدد من الأندية الأوروبية والعربية، فضلًا عن حضوره المستمر مع منتخب مصر، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن دوره مع الرياض خلال الموسم الحالي.

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