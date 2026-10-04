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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع أليكس سكوت

أليكس سكوت
أليكس سكوت
أ ش أ

تصدر نادي تشيلسي السباق للتعاقد مع لاعب وسط بورنموث والمنتخب الإنجليزي أليكس سكوت، في ظل استمرار النادي اللندني في مراقبة اللاعب، وفقًا لما أوردته صحيفة «تليجراف» البريطانية اليوم الأحد.

ولا يزال نادي تشيلسي مهتمًا بقوة باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، بعدما تقدم بعدة عروض تجاوزت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن بورنموث رفض جميع هذه العروض.

ومن المتوقع أن يسعى تشيلسي إلى تدعيم خط وسطه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك في الصيف المقبل، بعد انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي.

وأكد بورنموث أن سكوت لن يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن ذلك لم يمنع تشيلسي من متابعة موقف اللاعب تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه في الصيف المقبل.

وسيتبقى في عقد سكوت مع بورنموث عام واحد فقط مع نهاية الموسم الحالي، بينما لم تنجح حتى الآن محاولات النادي لإقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد.

ولا يعد تشيلسي النادي الوحيد المهتم بخدمات لاعب الوسط الإنجليزي، إذ يراقب ليفربول أيضًا موقف اللاعب، بينما ارتبط اسمه كذلك بـأرسنال.

نادي تشيلسي لاعب وسط بورنموث المنتخب الإنجليزي

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