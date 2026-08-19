بعد 8 شهور من الاحتجاز في إيران.. البحار المصري يعود لأسرته ويسجدون شكرًا لله

بعد أشهر طويلة من القلق والانتظار، عادت الفرحة إلى أسرة الاثنين البحارة المصريين المفرج عنهما في إيران، عقب نجاح الجهود المصرية في إنهاء احتجازهما وتأمين خروجهما وعودتهما إلى مصر.

وتعود بداية القصة إلى يناير الماضي، عندما احتُجز البحاران المصريان على متن السفينة "ريم البحار" في ميناء بندر عباس الإيراني، وظلا بعيدًا عن أسرتيهما لنحو 8 أشهر، وسط ظروف إقليمية وأمنية صعبة، ما زاد من حالة القلق التي عاشها ذوو البحارين طوال تلك الفترة.

وخلال فترة الاحتجاز، كثفت وزارة الخارجية المصرية تحركاتها واتصالاتها مع الجانب الإيراني من أجل الاطمئنان على البحارين والعمل على الإفراج عنهما، بالتزامن مع متابعة أوضاعهما من خلال بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران.

جهود مصرية للإفراج عن البحارين

وأجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اتصالات على أعلى مستوى مع الجانب الإيراني، لمتابعة موقف البحارين والعمل على إنهاء احتجازهما وتأمين عودتهما إلى مصر.

كما وجه الوزير بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران ببذل جميع الجهود للاطمئنان على البحارين وتقديم سبل الدعم والمساعدة لهما، حيث قامت البعثة بزيارتهما على متن السفينة.

وفي الوقت نفسه، وجه وزير الخارجية القطاع القنصلي بالوزارة بمقابلة أسر البحارين وإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن موقف ذويهم، في ظل حالة القلق التي عاشتها الأسرتان طوال فترة الاحتجاز.

الإفراج عن البحارين وبدء رحلة العودة

وبعد شهور من التحركات والاتصالات، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن البحارين المصريين وإنهاء إجراءات خروجهما من إيران.

وغادر البحاران الأراضي الإيرانية متجهين إلى سلطنة عمان، حيث تولت السفارة المصرية هناك متابعة وصولهما وإجراءات عودتهما إلى القاهرة.

كما التقى رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران بالبحارين قبل مغادرتهما إيران، للاطمئنان عليهما وتقديم الدعم والمساندة لهما، قبل استكمال رحلتهما إلى مصر.

شقيق البحار: عرفنا بوصوله من بيان الخارجية

وقال تامر، شقيق أحد ضباط السفينة، إن الأسرة علمت بوصول شقيقه إلى سلطنة عمان من خلال بيان وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن شقيقه ظل غائبًا عن أسرته وبيته لنحو 8 أشهر، قائلًا: "غايب علينا بقاله 8 شهور، غايب عن أهله وبيته، خصوصًا وقت الحرب"، مؤكدًا أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على الأسرة، خاصة أنهم لم يكونوا قادرين على التواصل معه بصورة طبيعية في ظل الظروف التي كان يعيشها.

وأضاف أن الأسرة كانت تتابع موقفه من خلال الجهات المختصة، حتى جاء خبر الإفراج عنه وبدء رحلة عودته إلى مصر.

أول ما شوفناه سجدنا لله شكرًا"

وعن لحظة اللقاء بعد 8 أشهر من الغياب، وصف شقيق البحار المشهد بأنه لا يوصف من شدة الفرحة.

وقال: "أول ما شوفناه سجدنا شكر لله من فرحتنا"، مشيرًا إلى أن أفراد الأسرة لم يصدقوا عودته سالمًا بعد شهور طويلة من القلق والانتظار.

وأضاف أن البحار، فور وصوله، حرص على تقبيل يد والده ووالدته، مؤكدًا أن لحظة لقائهما كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا على الأسرة بعد فترة الاحتجاز الطويلة.

استقبال أسرتي البحارين في وزارة الخارجية

وكان السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قد استقبل أسرتي البحارين في مقر وزارة الخارجية، وأطلعهما على الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل الإفراج عنهما وإنهاء إجراءات عودتهما.

ومع وصول البحارين إلى مصر، انتهت رحلة طويلة من الانتظار والقلق، وعادا إلى أسرتيهما بعد نحو 8 أشهر من الاحتجاز، لتتحول مشاعر الخوف التي عاشتها العائلتان طوال الفترة الماضية إلى فرحة بعودتهما سالمين.