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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

باستثمارات 658 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات بأبوطرطور

باستثمارات 658 مليون دولار.. وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات بأبوطرطور
باستثمارات 658 مليون دولار.. وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات بأبوطرطور
أمل مجدى

وضع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات المصري بهضبة أبوطرطور، باستثمارات 658 مليون دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية، وتحويل الخامات إلى منتجات وصناعات ذات عائد اقتصادي مرتفع.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، وقيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومحافظة الوادي الجديد، وشركتي فوسفات مصر وأبوطرطور لحامض الفوسفوريك، ومسئولي شركات موفينج فيرت وجينيسوس للتعدين من مستثمري القطاع الخاص المصري في صناعات القيمة المضافة الفوسفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل نقلة فارقة في تطوير قطاع التعدين المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة تستهدف زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات، واقامة صناعات تعدينية للخامات.

وأوضح الوزير أن التحول إلى هيئة اقتصادية لا يمثل مجرد تغيير في المسمى، وإنما يعكس تغييرًا في فلسفة وآليات العمل، من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ودعم المستثمرين، وخفض مخاطر الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية لنمو الصناعات التعدينية.

ووجه الوزير الشكر لمجلس النواب على تعاونه في إصدار قانون تحويل الهيئة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم الإصلاحات اللازمة لقطاع التعدين وإرسال رسالة  للمستثمرين بأن الدولة المصرية تعمل بصورة متكاملة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يمثل أحد أهم المشروعات الصناعية لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، ويجسد توجه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية نحو الانتقال من استغلال الخامات في صورتها الأولية إلى إقامة صناعات تحويلية تنتج مواد ذات قيمة اقتصادية أعلى وتدعم الصادرات وتوفر النقد الأجنبي.

وأكد أن المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية، بعد أن تمكنت الوزارة خلال العام الماضي من تذليل العقبات والتحديات التي حالت دون بدء تنفيذه لسنوات، والوصول به إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، نتيجة للتنسيق والتكامل بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومساهمي المشروع


وأضاف أن الصناعات التعدينية تمثل محورًا رئيسيًا لتنمية محافظة الوادي الجديد، في ضوء ما تزخر به من ثروات وخامات تعدينية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظة على إعداد رؤية مشتركة لخريطة التعدين والصناعات القائمة عليه خلال السنوات الخمس المقبلة.


وتبلغ استثمارات مجمع أبوطرطور 658 مليون دولار، ويستهدف في مرحلته الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، الذي يمثل مادة أساسية في صناعة الأسمدة.

ويُنفذ المشروع شركتا CSCEC وECEC الصينيتان باستخدام أحدث التكنولوجيا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهرًا، على أن يوجه إنتاجه للتصدير عبر ميناء سفاجا لجلب النقد الأجنبي ، ومن المستهدف أن يسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن إقامة مجمع حامض الفوسفوريك تمثل نقلة نوعية في التنمية التعدينية والصناعية بالمحافظة، وتعزز مكانة منطقة أبوطرطور كقاعدة واعدة للصناعات القائمة على الثروات التعدينية، من خلال تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات وتحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

وأعربت المحافظ عن تقديرها لوزارة البترول والثروة المعدنية لما توليه من اهتمام مستمر بمشروعات التنمية التعدينية والصناعية في المحافظة، وما بذلته من جهود لتذليل التحديات وبدء تنفيذ المشروع، مؤكدة أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتطوير المشروعات التعدينية والصناعية وتعظيم مردودها التنموي على أبناء الوادي الجديد.

وتعكس هذه المشروعات تزايد اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات التعدينية، والانتقال من مرحلة استخراج الخام إلى إقامة سلاسل إنتاج متكاملة تحقق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصري.

كما تفقد الوزير ومحافظ الوادي الجديد أعمال إنتاج خام الفوسفات من مناجم هضبة أبوطرطور التابعة لشركة فوسفات مصر، وشملت تفقد الكسارة رقم 8، حيث التقيا بالعاملين في مواقع الإنتاج.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في مواقع الإنتاج في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الكنز الحقيقي لقطاع التعدين، وأن تطوير قدراته ورفع كفاءته يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف القطاع.

وأوضح المهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، أنها تعد أكبر منتج لخام الفوسفات في مصر، بطاقة إنتاجية  7 ملايين طن سنويًا من مواقعها في أبوطرطور والسباعية والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعين لتعظيم القيمة المضافة، وفي مقدمتها مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك، الذي تساهم فيه بنسبة 25%، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة إندوراما العالمية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويًا.

البترول الغاز الفوسفات وزير البترول التعدين

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