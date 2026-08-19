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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يشهد توقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والتعدين

وزير البترول في الوادى الجديد
وزير البترول في الوادى الجديد
أمل مجدى

وصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى محافظة الوادي الجديد ليشهد توقيع بروتوكول إقامة مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية  كأول مدرسة للتعدين، كما يقوم بتفقد موقع إقامة مصنع حمض الفسفوريك كأول مصنع لتعظيم القيمة المضافة والاستفادة من خام الفوسفات المصري ويتابع سيرالعمل في مناجم الفوسفات بهضبة أبو طرطور.

واستقبلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني؛ وذلك في مستهل زيارتهم في إطار دعم خطط التنمية الواعدة بالمحافظة، ومتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ومحمد كجك، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة وضع حجر أساس مشروع "إنتاج حمض الفوسفوريك" بمنطقة أبو طرطور، وتوقيع بروتوكول إنشاء "مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية" كأول مدرسة تعدين تطبيقية على مستوى الجمهورية ومتخصصة في مجال التعدين بالمحافظة، بهدف تأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة لدعم خطط تطوير قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أنه تم توفير مقر للمدرسة لبدء الدراسة، حيث تهدف إلى تأهيل الطلاب وتدريبهم فنيا لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع التعدين، فيما تشهد الزيارة كذلك بحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم مشروعات التنمية بالمحافظة، ومناقشة فرص ومشروعات التعاون المشترك؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد.

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