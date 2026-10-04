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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا قالي سجلي العرض العسكري يا بنتي هتشوفي مفاجآت..فيديو

رقية السادات ، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات
رقية السادات ، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات
معتز الخصوصي

كشفت رقية السادات ، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات  تفاصيل اللقاء الذي دار بينها وبين الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل اغتياله.

وقالت السادات خلال حوارها لـ"صدى البلد": " بابا قالي سجلي ياراكل يا بنتي العرض العسكري عشان هتشوفي مفاجأت.. قولتله مفاجأت ايه يا بابا أسلحة قالي لاء ياراكا يابنتي سجليه وهاتيه على ميت أبو الكوم بعد ما يخلص العرض".

وأشارت الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات   إلى أن والداها كان على علم بأنه سيتم اغتياله في العرض العسكري حيث كان شيىء رباني، ورفض ارتداء القميص الواقي لأنه في حق رجولته "عيب" ، وقال " هو أنا واحدة ست ألبس واقي ايه الكلام الفارغ ده".

رقية السادات الرئيس الراحل محمد أنور العرض العسكري القميص الواقي ميت أبو الكوم

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