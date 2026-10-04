رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا قالي سجلي العرض العسكري يا بنتي هتشوفي مفاجآت..فيديو

كشفت رقية السادات ، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات تفاصيل اللقاء الذي دار بينها وبين الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل اغتياله.

وقالت السادات خلال حوارها لـ"صدى البلد": " بابا قالي سجلي ياراكل يا بنتي العرض العسكري عشان هتشوفي مفاجأت.. قولتله مفاجأت ايه يا بابا أسلحة قالي لاء ياراكا يابنتي سجليه وهاتيه على ميت أبو الكوم بعد ما يخلص العرض".