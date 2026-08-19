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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول ومحافظ الوادي يشهدان توقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا متخصصة في التعدين

وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في التعدين
وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع بروتوكول إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في التعدين
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء «مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية» بمدينة الخارجة، كأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال التعدين والخامات الفوسفاتية على مستوى الجمهورية، بما يمثل خطوة جديدة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، والمهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، وقيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة الوادي الجديد.

وتأتي إقامة المدرسة ثمرة تعاون وتكامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة الوادي الجديد، وشركة فوسفات مصر، وشركة جلاكسي للتنمية – الشريك الأكاديمي، بهدف إنشاء نموذج تعليمي متخصص في مجال التعدين، يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، ويؤهل الطلاب وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن إنشاء مدرسة «فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية» يأتي في إطار مواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعدين، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.

وأضاف الوزير أن المدرسة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية، لإعداد جيل جديد من الفنيين القادرين على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والتطبيقات في الأنشطة التعدينية والصناعات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن هذا النموذج التعليمي يسهم في دعم التوسع في الأنشطة التعدينية، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة لأبناء محافظة الوادي الجديد، وفتح آفاق جديدة أمامهم للالتحاق بفرص العمل في قطاع التعدين، موجّهًا الشكر لشركة فوسفات مصر على جهودها في الإسراع بتنفيذ المشروع.

تفاصيل مدرسة التعدين

ومن المخطط أن تُقام المدرسة بمدينة الخارجة، وأن تستهدف تخريج 100 فني محترف سنويًا، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة، تتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة وتأهيلهم للعمل في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

وتُقام الدراسة بالمدرسة بنظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة والتعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، ويُمنح الطالب عقب إتمام الدراسة شهادة دبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب شهادة خبرة معتمدة عقب اجتياز فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة.

ومن جانبها ثمّنت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، جهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر في دعم مسارات التنمية بالمحافظة والاستثمار في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، مؤكدة أن إنشاء المدرسة يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم بالمحافظة، ونموذجًا متكاملًا لربط التعليم الفني بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع التعدين الذي تمتلك المحافظة مقومات كبيرة للنمو والتوسع فيه.

وأعربت المحافظ عن تقديرها لدعم القيادة السياسية لإنشاء المدرسة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات التي تتمتع بها المحافظة، مشيرة إلى أنه من المخطط تحقيق التكامل بين المدرسة ومشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور، بما يتيح للطلاب الاستفادة من بيئة عمل وتطبيق حقيقية، ويعزز الربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.

وصرّحت محافظ الوادي الجديد أن مقترح إنشاء المدرسة جاء تعظيمًا لمقدرات المحافظة وحُسن استثمارها على الوجه الأمثل، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني ، حيثُ تتخصص المدرسة في مجال التعدين بنظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة والتعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، يُمنح بعدها الطالب شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة، مُشيرةً أنه من المخطط سرعة دخول المدرسة الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد (2027/2026).

ويعكس إنشاء المدرسة توجهًا نحو إقامة منظومة متكاملة لإعداد العمالة الفنية المتخصصة لخدمة مشروعات التعدين والصناعات التعدينية، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز فرص التشغيل لأبناء المحافظة.

حضر مراسم التوقيع محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، والنواب تامر عبدالقادر ويسري معاذ وعربي اليماني، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعبدالحكم الجبالي وأحمد أيوب، عضوا مجلس الشيوخ، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء حسام نبيل، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

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