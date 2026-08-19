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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أجواء مستقرة.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في ثاني أيامها

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
أحمد سعيد

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026م، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الامتحانات، وسط أجواء مستقرة ومنظمة، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير اللجان على مستوى الجمهورية.

انتظام أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الإحصاء والأدب والنصوص والمطالعة، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة.

وأكد تقرير غرفة العمليات أن الامتحانات جرت في أجواء مستقرة ومنظمة، وجاءت الأسئلة متوازنة من حيث درجة الصعوبة والسهولة وملاءمتها لقدرات الطلاب ومستوياتهم المختلفة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة اللجان بمختلف المناطق الأزهرية.

وأوضح التقرير أن د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تابع  انتظام أعمال الامتحانات من خلال المتابعة الإلكترونية للغرفة.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير الامتحانات وتقديم سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن تحقيق الانضباط والراحة للطلاب وحسن أداء الامتحانات بصورة منتظمة.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا.

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