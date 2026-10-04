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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«السياحيين»: مصر تستهدف 22 مليون سائح في 2026 وتوسع برامجها لفتح أسواق جديدة

السياح
السياح
رحمة سمير

أكد فارس حسني، الأمين العام لنقابة السياحيين، أهمية مشاركة مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة 2026، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المشاركة تستهدف الترويج للتنوع السياحي المصري وفتح أسواق جديدة أمام المقصد السياحي.

وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن مصر تمتلك أنماطًا سياحية متنوعة تشمل السياحة الشاطئية والأسرية والمتجددة والصحية، إلى جانب السياحة الأثرية، لافتًا إلى أن هذه المقومات تمنح مصر قدرة تنافسية في الأسواق السياحية العالمية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على فتح أسواق جديدة، بالتزامن مع خطط لتسيير رحلات مباشرة إلى عدد من المطارات المصرية، من بينها شرم الشيخ والغردقة، على أن تمتد لاحقًا إلى مطاري سفنكس والأقصر.

وأضاف أن شركة «جاتو» للطيران من المقرر أن تبدأ رحلاتها بين بريطانيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة في فبراير 2027، على أن تتوسع الرحلات تدريجيًا لتشمل مطاري سفنكس والأقصر.

وأوضح أن الرحلات المباشرة يمكن أن تتجاوز 50 رحلة أسبوعيًا بين بريطانيا وشرم الشيخ والغردقة، مع استهداف التوسع لاحقًا في رحلات الأقصر وسفنكس، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأكد حسني أن الدولة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، مستهدفة الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية وسياحية بحلول عام 2030، مقارنة بالطاقة الحالية التي تبلغ نحو 271 ألف غرفة.

وأشار إلى أن مصر تستهدف استقبال 22 مليون سائح خلال عام 2026، مع العمل على فتح أسواق جديدة في شرق آسيا والصين وأوروبا، إلى جانب الترويج للمقصد السياحي المصري عالميًا.

ولفت إلى أن الترويج السياحي لم يعد يقتصر على الأهرامات والمناطق الأثرية، موضحًا أن مصر تعمل على التوسع في الترويج لأنماط جديدة، من بينها السياحة الخضراء والسياحة الصحية، إلى جانب الترويج لمدينة العلمين والساحل الشمالي.

 

السياحية السياحيين سائح تنوع السياحي المصري ج «صباح البلد»

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