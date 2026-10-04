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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

42 رحلة طيران دولية تصل مطار مرسى علم اليوم الأحد.. انتعاشة سياحية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 42 رحلة طيران دولية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في إطار استمرار حركة الوصول السياحي إلى مدينة مرسى علم، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.

رحلات أوروبية تنقل آلاف السائحين إلى مرسى علم

وتشهد صالات الوصول بالمطار توافد الرحلات القادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وعلى متنها مجموعات سياحية اختارت قضاء إجازاتها في فنادق ومنتجعات مرسى علم، والاستمتاع بشواطئها المميزة ومقوماتها الطبيعية والأنشطة البحرية المتنوعة.

وتواصل الجهات المختصة بالمطار إنهاء إجراءات وصول السائحين، بالتنسيق مع شركات السياحة، مع تنظيم حركة التفويج إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، بما يسهم في تيسير انتقال الزائرين منذ وصولهم وحتى أماكن إقامتهم.

مرسى علم وجهة مفضلة لعشاق السياحة البحرية

وتحظى مدينة مرسى علم بمكانة متميزة على خريطة السياحة المصرية، بفضل شواطئها الممتدة ومواقع الغوص الشهيرة والشعاب المرجانية وتنوع الحياة البحرية، إلى جانب ما توفره منتجعاتها من أنشطة وتجارب سياحية تجذب الزائرين من مختلف دول العالم.

ويعكس استمرار وصول الرحلات الدولية أهمية مرسى علم ضمن المقاصد السياحية بمحافظة البحر الأحمر، ودورها في جذب السائحين الباحثين عن الاستجمام والأنشطة البحرية والطبيعة الساحلية المميزة.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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