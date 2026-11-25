خضعت الفنانة سوسن بدر الى عملية تجميل فى وجهها حيث قامت بشد منطقة الوجه والرقبة لتظهر بصورة مختلفة لجمهورها وذلك بعد أن شعرت ببعض الضيق من ملامحها بوجهها.

وقالت سوسن بدر فى لقاء ببرنامج et بالعربي: قررت الخضوع الى عملية تجميل بوجهي وهي شد منطقة الوجه والرقبة نتيجة وجود بعض الملامح التى تضايقني وفضلت التخلص منها مع الاحتفاظ بالخطوط التى تميز عمري وصورتي أمام الجمهور.

وأضافت سوسن بدر: عندما أجريت العملية شعرت بحالة من الراحة وكانت النتائج إيجابية وقد شهد وجهي بعض التورمات نتيجة العملية والتى تلاشت بعد ثلاث أشهر تقريبا من إجراء العملية.

سوسن بدر تكشف معايير اختيار أدوارها

وقد كشفت الفنانة سوسن بدر، عن معاييرها في اختيار الأدوار خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها أصبحت أكثر حرصًا على التنوع وعدم تقديم شخصيات متشابهة، حتى تستمتع بتجاربها الفنية ويجد الجمهور معنى في كل عمل تقدمه.

وقالت سوسن بدر، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» على هامش حفل توزيع جوائز «دير جيست»: أن المعايير اختلفت كتير عن الأول، بس دلوقتي بقت الفكرة إن أنا بحاول بقدر الإمكان إني ما أعملش حاجة شبه التانية، عشان أنا أتبسط والناس تتبسط ويبقى له معنى، إن أنا بعمل حاجة مش شبه حاجة».

وتحدثت سوسن بدر عن تكريمها في حفل «دير جيست»، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة: «أنا سعيدة جدًا بتكريمي النهارده من دير جيست، وده مش أول تكريم ليا في دير جيست، ودير جيست من المهرجانات المهمة جدًا والقريبة لقلوبنا وقلوب الجمهور».

وأضافت: «أي تكريم بيفرح الفنان، إن شاء الله يكون اتكرم مليون مرة، هيفضل فرحان برضه».

وعن ارتباط اسمها بلقبي «نفرتيتي»: كشفت سوسن بدر أن لقب «نفرتيتي» هو الأقرب إلى قلبها، متمنية تقديم عملًا عن الزمن الفرعونية.