في تحذير جديد من أحد أبرز المخاطر الصحية التي تهدد حياة المواطنين، دق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، ناقوس الخطر بشأن انتشار ارتفاع ضغط الدم بين المصريين، كاشفًا عن إصابة نحو 30% من البالغين بالمرض، ومحذرًا من عادات غذائية شائعة قد تزيد من مستوياته وتضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة انتشار ارتفاع ضغط الدم بين المواطنين، كاشفًا أن نحو 30% من المصريين البالغين يعانون من المرض، الذي يُعد من أبرز المخاطر الصحية بسبب عدم ظهور أعراض واضحة لدى كثير من المصابين به، ما يجعله يُعرف باسم «القاتل الصامت».

وخلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، استعرض شعبان أبرز العادات الغذائية التي قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم، محذرًا من مضاعفاته الخطيرة على القلب والشرايين، ومشددًا على أهمية الفحص الدوري والاهتمام بالتغذية الصحية للوقاية من مخاطره.

30% من المصريين يعانون ارتفاع ضغط الدم

كشف جمال شعبان أن نحو 30% من المواطنين المصريين البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم، موضحًا أن معدلات الإصابة ترتفع في العواصم والمدن الكبرى، بينما تنخفض إلى نحو 26% في المحافظات البعيدة والضواحي الأكثر هدوءًا والأقل تلوثًا.

وأشار إلى أن خطورة المرض تكمن في أن كثيرًا من المصابين لا يعانون أعراضًا واضحة، الأمر الذي قد يجعلهم غير مدركين لإصابتهم، مؤكدًا أن غياب الأعراض لا يعني سلامة مستويات ضغط الدم.

المخللات واللحوم المصنعة ترفع ضغط الدم

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من الإفراط في تناول المخللات واللحوم المصنعة، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح والصوديوم، اللذين قد يسهمان في ارتفاع ضغط الدم.

كما نبه إلى خطورة المشروبات المحفوظة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، لافتًا إلى أن الإفراط في تناول الخبز والكميات الكبيرة من النشويات قد يؤثر سلبًا على الصحة، داعيًا إلى الاعتدال في تناولها واتباع نظام غذائي متوازن.

مضاعفات خطيرة تهدد القلب والشرايين

وأكد جمال شعبان أن ارتفاع ضغط الدم يمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ قد يتسبب في تلف الشرايين وتصلبها، ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، فضلًا عن مضاعفاته التي قد تهدد حياة المصابين به.

قياس الضغط دوريًا والالتزام بالعلاج

وشدد شعبان على ضرورة قياس ضغط الدم بصورة منتظمة، وعدم الاعتماد على ظهور الأعراض لتحديد الإصابة أو الاطمئنان إلى مستويات الضغط، موضحًا أن الاكتشاف المبكر يساعد على تجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.

كما دعا إلى الالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب، وتقليل استهلاك الملح والأطعمة المصنعة، باعتبارها خطوات أساسية للسيطرة على ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.