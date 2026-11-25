شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من شرفة منزلها المطلة على نهر النيل، وعبّرت عن حبها للنيل وقيمته الكبيرة في حياة المصريين، مؤكدة أنها بدأت تشعر بجماله بصورة مختلفة مع مرور السنوات.

وكتبت شمس البارودي في منشورها: «هو إنتوا حبايبي حسين زيي بنعمة النيل في حياة مصر والمصريين، وأنه مش جمال شكله بس، لأ هو شريان الحياة من أيام المصريين القدماء وأجدادنا الفراعنة».

وأضافت: «يبدو بحس بقيمته مع طول العشرة، سكنايا أمامه، والله ما كنت ببصله السنين اللي فاتت، كان ولادي وحبي هما المليين ومسيطرين على عقلي وفكري، مش مهم أنا فين المهم مع مين، نور عنيا ولادي وحبيبي حسونه».

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزال الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.