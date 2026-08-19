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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غرفة العمليات المركزية.. متابعة دقيقة لامتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني على مدار اليوم

متابعة دقيقة لامتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني
متابعة دقيقة لامتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني
محمد شحتة

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، في ثاني أيامها، من داخل الغرفة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وسير العمل داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في ثاني أيام الامتحانات مادتي الكيمياء والبلاغة، فيما أدى طلاب القسم الأدبي مادتي الإحصاء وأدب ونصوص ومطالعة.

كما أدى طلاب معاهد البعوث، بالقسم الأدبي، امتحان مادتي التفسير والنحو، بينما أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادتي الكيمياء والبلاغة، في الوقت الذي أدى فيه طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي اللغة العربية «الورقة الأولى» والرياضيات.

وأكد الدكتور الشرقاوي أن  الغرفة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تواصل عملها على مدار عشر ساعات يوميًّا، ضمن منظومة متكاملة لمتابعة أعمال الامتحانات منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث تبدأ أعمال الغرفة بمتابعة فض المظاريف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة مراكز الأسئلة والتأكد من إجراءات تأمينها ليلًا.

التعامل الفوري مع معوقات امتحانات الثانوية الأزهرية

وأضاف أن الغرفة تتولى كذلك متابعة سير العمل من خلال الغرف الفرعية التابعة للمناطق الأزهرية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء انعقاد اللجان، فضلًا عن إعداد بيانات وتقارير يومية تتضمن أبرز المستجدات والحالات التي يتم رصدها خلال أعمال الامتحانات.

وفي إطار ضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات تتعلق بالأسئلة، تتابع الغرفة الشكاوى والاستفسارات الواردة بشأنها، مع الرجوع الفوري إلى مستشار المادة المختص لاتخاذ الإجراء المناسب، كما تتابع أعمال الكنترول المركزي لتوفير البيانات الخاصة بالطلاب عند الحاجة.

وتعتمد منظومة المتابعة على قاعدة بيانات إلكترونية للرصد والمتابعة، بما يسهم في سرعة تجميع المعلومات وتحليلها، إلى جانب تجميع التقارير الواردة من مختلف المناطق الأزهرية، بما يضمن وجود صورة متكاملة ومحدثة لسير أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مستجدات.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا.

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