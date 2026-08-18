غرفة العمليات المركزية تتابع انتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

انطلقت اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية والقرآن الكريم، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والحديث.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

وتابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية سير أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، للتأكد من انتظام اللجان، ورصد أي مستجدات والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وجرت الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة، ولم ترصد غرفة العمليات شكاوى تتعلق بخروج الأسئلة عن المقرر الدراسي، كما جاءت الأسئلة في مستوى مناسب للطلاب، ومتوازنة من حيث درجة الصعوبة والسهولة، بما يلائم قدراتهم ومستوياتهم المختلفة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، أجرى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، متابعة إلكترونية لغرفة العمليات المركزية، واطمأن على انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

كما تابع د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال الامتحانات ميدانيًا، حيث تفقد لجنة بنين وفتيات المعادي بمنطقة القاهرة الأزهرية، إلى جانب متابعته الإلكترونية لغرفة العمليات، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا.