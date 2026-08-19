موناكو يفسخ عقده مع بوجبا بالتراضي

أنهى موناكو تعاقده مع لاعب الوسط بول بوجبا بعد أن أعاقت الإصابات مسيرة النجم الفرنسي السابق.

وقع بوجبا عقدًا لمدة عامين العام الماضي بهدف إعادة إطلاق مسيرته الكروية التي تعثرت بسبب الإصابات والإيقاف بسبب تعاطي المنشطات، لكن مشاكل الإصابات استمرت، ولم يشارك الفائز بكأس العالم 2018 إلا في عدد قليل من المباريات كبديل في الموسم الماضي.

وقال موناكو، بطل فرنسا ثماني مرات، في بيان: "إدراكًا منا أن الأهداف التي تم تحديدها في البداية لم تتحقق بالكامل، قرر موناكو وبول بوجبا، قبل المباراة الأولى من الموسم الجديد، إنهاء العقد الذي كان يربطهما حتى يونيو 2027".

عانى بوجبا من مشاكل في اللياقة البدنية خلال فترة الإعداد للموسم، وتعرض مؤخرًا لإصابة أخرى.

وقال بوجبا، البالغ من العمر 33 عامًا: "موناكو نادٍ استثنائي". “رغم أنني لم ألعب مباريات بالقدر الذي كنت أتمناه، سأظل ممتنًا لهذه الفرصة”.

احتل موناكو المركز السابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

أرقام بوجبا

في أوج عطائه، سجل بوجبا هدفًا في نهائي كأس العالم 2018 عندما فازت فرنسا على كرواتيا 4-2. لعب 91 مباراة مع المنتخب الفرنسي، مسجلًا 11 هدفًا.

قبل ذلك بعامين، أصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ آنذاك عندما عاد إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو (116 مليون دولار).

تلقت مسيرته الكروية ضربة قوية في فبراير 2024 عندما أوقفته محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية لمدة أربع سنوات بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون أثناء لعبه مع يوفنتوس، في أكتوبر 2024، خففت محكمة التحكيم الرياضي عقوبته إلى 18 شهرًا.