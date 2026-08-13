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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة جديدة تعرقل مستقبل بوجبا.. عروض سعودية وأمريكية تنتظر الحسم

بوجبا
بوجبا
إسلام مقلد

يواجه النجم الفرنسي بول بوجبا حالة من الغموض بشأن مستقبله، بعد اقتراب نهاية تجربته مع موناكو، التي لم تسر بالشكل المنتظر منذ انضمامه إلى الفريق.

ومر نحو ثلاثة أسابيع منذ إعلان موناكو وبوجبا اقتراب انفصالهما، إلا أن اللاعب واصل التدرب مع زملائه، رغم المؤشرات التي تحدثت عن قرب رحيله عن النادي، وامتداد عقده الحالي حتى يونيو 2027.

بوجبا يعود ثم يتعرض لضربة جديدة

وكان بوجبا قد عاد إلى التدريبات الجماعية بعد بداية متعثرة للتحضيرات للموسم الجديد، كما شارك في شوط من المباراة الودية أمام سانت بريست، التي انتهت بفوز موناكو بنتيجة 5-2.

ورغم ذلك، ألمح تياجو سكورو، المدير الرياضي لموناكو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتحضير للموسم الجديد، إلى إمكانية انتهاء العلاقة بين النادي ولاعب الوسط الفرنسي بشكل مبكر.

ولم تدم عودة بوجبا طويلًا، بعدما تعرض لإصابة جديدة خلال معسكر موناكو في إنجلترا، حيث أصيب في عضلة فخذه الأيسر، لتزداد الشكوك حول قدرته على مواصلة مشواره مع الفريق.

عروض من الدوري الأمريكي والسعودية

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تلقى بوجبا بالفعل عروضًا من أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى جانب اهتمام من أندية في الدوري السعودي، لكن الإصابة الأخيرة جاءت في توقيت صعب للغاية بالنسبة للاعب.

ومن المنتظر أن يغيب بوجبا عن التدريبات لمدة تصل إلى ستة أسابيع، وهو ما قد يؤثر على فرصه في الانتقال إلى فريق جديد خلال الفترة الحالية، خاصة أنه يبحث عن استعادة جاهزيته قبل اتخاذ قرار بشأن وجهته المقبلة.

بوجبا يقترب من الرحيل عن موناكو

وتشير التقارير إلى أن بوجبا قد لا يرتدي قميص موناكو مجددًا، وسط توقعات بإنهاء عقده مع النادي، الأمر الذي سيمنحه فرصة البحث عن تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن الإصابة قد تعطل تحركاته في الوقت الحالي، فإن تحول بوجبا إلى لاعب حر سيمنحه مرونة كبيرة في تحديد مستقبله، إذ سيكون بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ حتى بعد إغلاق فترة الانتقالات، وفقًا للوائح الخاصة باللاعبين غير المرتبطين بعقود.

ويبقى مستقبل بوجبا معلقًا بين رغبته في خوض تجربة جديدة، والعروض المتاحة أمامه، وقدرته على التعافي سريعًا من الإصابة التي جاءت في توقيت حاسم من مسيرته.

بول بوجبا موناكو الدوري الأمريكي

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