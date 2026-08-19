خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من بعض الأشخاص، بدعوى ممارستهم أعمال البلطجة وترويع المواطنين وفرض مبالغ مالية «إتاوة» عليهم دون وجه حق في الجيزة.



وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث كشفت التحريات أن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 18 من الشهر الجاري، عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول، يضم ربة منزل وشقيقة زوجها والقائم على النشر «نجل الثانية»، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وطرف ثانٍ يضم كريمة شقيق الثانية وشقيقيها، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات بينهم حول الميراث، وتبادل الطرفان التعدي على بعضهما بالسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.









