3 مشاهد مأساوية تكشف أضرار حريق نشب بعدد من الأتوبيسات في المقطم

شهدت منطقة المقطم بالقاهرة، منذ قليل، مشاهد مأساوية عقب اندلاع حريق في عدد من أتوبيسات مدرسة الواحة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من موقع الحريق، في مشهد أثار حالة من الذعر بين المتواجدين.

مشاهد مأساوية

وأظهرت الصور حجم النيران التي اندلعت داخل الأتوبيسات، فيما بدت آثار الحريق والتلفيات واضحة على عدد من المركبات، وسط انتشار كثيف للدخان في محيط المكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت عمليات مكافحة النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى باقي الأتوبيسات أو المنشآت المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما تعمل الأجهزة المعنية على تبريد موقع الاشتعال والتأكد من عدم وجود بؤر نيران قد تتسبب في تجدد الحريق.

وتجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، إلى جانب حصر حجم التلفيات والخسائر الناتجة عنه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.