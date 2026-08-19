بسبب معاكسة فتاة.. القبض على طرفي مشاجرة بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض حال قيامه بالتشاجر مع آخرين بالإسكندرية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، سيدة) وطرف ثان: (عاطل "الظاهر بمقطع الفيديو ، له معلومات جنائية" 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم على إثر اعتراض الطرف الأول على قيام الشخص الظاهر بالمقطع بمعاكسة الفتيات بالمنطقة سكنهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب وقيام المذكور بالتلويح "بسلاح أبيض ، وصدادة حديدية".





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض ، الصدادة الحديدية "المستخدمان فى الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.