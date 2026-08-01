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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية | صور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

كرّم الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، خلال احتفالية كبرى أُقيمت مساء اليوم بكوبري دمياط التاريخي ، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وذلك تقديرًا لما حققه الطلاب من تفوق وتميز، وتتويجًا لجهودهم وإصرارهم على النجاح، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق والإنجاز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والدكتور أحمد علام مدير منطقة دمياط الأزهرية، وأمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة، و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال الاحتفالية، أعرب الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، عن سعادته بالمشاركة في تكريم الطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن ما حققوه من نجاح وتميز يمثل ثمرة حقيقية للجد والاجتهاد والإرادة، متمنيًا لهم مواصلة طريق التفوق والإنجاز، وأن يكون هذا النجاح بدايةً لمستقبل مشرف يليق بطموحاتهم وقدراتهم.

ووجه المحافظ التحية  لأولياء الأمور، لما قدموه من دعم ورعاية لأبنائهم وكان له بالغ الأثر في تحقيق هذا النجاح، كما وجه الشكر إلى المعلمين والمعلمات، تقديرًا لما يقدمونه من رسالة سامية ودور محوري في بناء أجيال واعية وقادرة على تحمل مسئولية المستقبل.

كما وجه محافظ دمياط الشكر لمديرية التربية والتعليم بدمياط ومنطقة دمياط الأزهرية، وجميع القائمين على العملية التعليمية، لما بذلوه من جهود  في دعم الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أهمية استمرار دعم النماذج المتميزة وتشجيع الطلاب على مواصلة التفوق وتحقيق طموحاتهم.

ووجه المحافظ كذلك الشكر لحزب مستقبل وطن، على مشاركته الفاعلة في الاحتفالية وحرصه على تكريم الطلاب المتفوقين ودعم النماذج المتميزة، وتحفيزهم على مواصلة طريق التفوق والنجاح .

من جانبه، أعرب النائب علي كيوان عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بالمشاركة في تكريم الطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا لما حققه أبناؤنا من نجاح وتميز، وحرصًا على تشجيعهم على مواصلة مسيرة التفوق والإنجاز، ووجه التهنئة للطلاب وأسرهم،  متمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالتميز والنجاح، ومؤكدًا استمرار الحزب في دعم النماذج المتميزة .

وفي كلمته ، وجه ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، التحية إلى محافظ دمياط، مؤكدًا أهمية تكريم الطلاب المتفوقين تقديرًا لما حققوه من إنجاز، كما قدم التهنئة للطلاب وأسرهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

كما أعرب الدكتور أحمد علام، مدير منطقة دمياط الأزهرية، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية وتكريم كوكبة من الطلاب والطالبات المتفوقين، مقدمًا لهم التهنئة على ما حققوه من نتائج متميزة، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي.

هذا وقد تسلم الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، درع حزب مستقبل وطن، تقديرًا لجهوده وما يقدمه من دعم مستمر لأبناء المحافظة، ودوره في دعم مختلف الفعاليات والمبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين .

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات المتميزة، وسط أجواء احتفالية عكست حالة من الفخر والاعتزاز بما حققه الطلاب من نجاح، واختُتمت بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

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