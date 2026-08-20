بالسعر والمواصفات.. أحدث 5 سيارات بوكسي بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أحدث 5 سيارات "بوكسي" بالسوق المصري .

1- iCAUR V27

تعتمد V27 على منظومة REEV، حيث تتولى المحركات الكهربائية دفع السيارة، بينما يعمل محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر كمولد للطاقة لشحن البطارية عند الحاجة، وتصل قوة الفئة Play إلى نحو 185 كيلووات، مع عزم دوران 300 نيوتن متر، بينما ترتفع قوة فئة Wild إلى 335 كيلووات مع 505 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

وتوفر السيارة مدى إجماليًا يقترب من 1000 كيلومتر وفق دورة NEDC، بينما تتوافر ببطاريتين بسعتي 20.47 و34.31 كيلووات/ساعة حسب الفئة.

أما عن سعر السيارة ، داخل السوق المحلي فتاتي كالتالي:

- الفئة الأولي بسعر مليون و900 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه

2- ديبال G318

تعتمد G318 على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا وعزم دوران 575 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي ومدى يصل إلى 998 كيلومترًا وفق معيار CLTC.

أما عن سعر السيارة ، داخل السوق المحلي فتاتي كالتالي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏2 مليون و150 ألف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏2 مليون و300 ألف جنيه

3- جيتور T2 i-DM

تضم جيتور ‏T2 i-DM منظومة الدفع محرك بنزين سعة 1.5 لتر إلى جانب محركين كهربائيين، بإجمالي قوة يصل إلى 375 حصانًا، مع بطارية سعة 26.7 كيلووات/ساعة تتيح مدى كهربائيًا يصل إلى 139 كيلومترًا.

أما عن سعر السيارة ، داخل السوق المحلي فتاتي بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.

4- بايك BJ30‎‏ ‏

تعتمد BJ30 في كلا الإصدارين على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا تيربو، ولكنه في نسخة البنزين بقوة 185 حصان وأقصى عزم دوران 280 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س.

أما النسخة الهجينة فيضاف للمحرك البنزيني محركين كهربائيين، وتقدر قوة محرك البنزين هنا بنحو 154 حصان و230 نيوتن متر، فيما يستقر محرك كهربي في المقدمة قوته 174 حصان، وآخر خلفي قوته 74 حصان.. لتكون القوة الإجمالية لإصدار الدفع الرباعي 404 أحصنة و685 نيوتن متر. وتتصل المنظومة الهجينة بناقل حركة DHT من سرعتين. وبالنسبة للسرعة القصوى فهي 170 كم/س في النسخة الهجينة.

أما عن سعر السيارة ، داخل السوق المحلي فتاتي كالتالي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏1 مليون و575 ألف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1 مليون و675 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏1 مليون و775 ألف جنيه

5- ROX 01

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 470 حصانًا، إلى جانب محرك بنزين يعمل على شحن البطارية، مع مدى يصل إلى 1115 كيلومترًا.

أما عن سعر السيارة ، داخل السوق المحلي فتاتي كالتالي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر ‏‏3 ملايين و500 ألف ‏جنيه ‏ ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏‏3 ملايين ‏و585 ألف جنيه