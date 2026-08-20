قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة زايد تكشف كواليس عن قرارات كورونا: ما كانش فيه داعي للإغلاق التام
إسبانيا.. إغلاق قصر الحمراء احترازياً بعد زلزال هز غرناطة
170 جنيها زيادة في الجرام.. أسعار الذهب الآن في مصر
ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ضغوط على مالية واشنطن.. الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة حتى الثلاثاء
حملات التصدّي لمُخالفات البناء مستمرة .. وعقوبات رادعة للمُخالفين
شقيق عمرو محمد علي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته: كان بيهزر معانا ووالدته اكتشفت رحيله أثناء نومه
حكم عمل مسابقات للخيل والحمير والإبل .. دار الإفتاء تجيب
ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف.. وان بلس وأوبو وسامسونج أبرزها
ترامب: واشنطن كانت على علم بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا
رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: واشنطن كانت على علم بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة كانت على دراية بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، رافضًا في الوقت ذاته الإفصاح عن طبيعة المعلومات التي كانت بحوزة واشنطن أو مستوى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وقال ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إنه يعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سوريا، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيله، مكتفيًا بالقول إنه لن يتحدث عن الأمر.

وتكتسب تصريحات الرئيس الأمريكي أهمية في ظل حساسية التطورات الأمنية في سوريا، التي تشهد منذ سنوات تداخلًا بين مصالح وأجندات قوى إقليمية ودولية، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية تقول إنها تستهدف منع تهديدات أمنية أو الحد من نقل أسلحة إلى جماعات مسلحة.

ويأتي الكشف الأمريكي عن العلم المسبق بالهجوم في وقت تحاول فيه واشنطن الحفاظ على دورها في إدارة الملفات الأمنية بالشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن القضايا العسكرية والاستخباراتية.

ولم يوضح ترامب ما إذا كانت معرفته بالهجوم تعني أن الإدارة الأمريكية أُبلغت بالعملية قبل تنفيذها، أم أن المعلومات وصلت إليها من خلال قنوات استخباراتية أو عسكرية. كما لم يكشف عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها إسرائيل أو النتائج الميدانية للعملية.

وتحرص إسرائيل عادة على عدم الكشف عن تفاصيل عملياتها العسكرية في سوريا، خصوصًا ما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية أو طبيعة الأهداف والوسائل المستخدمة، بينما تتعامل دمشق مع الضربات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكًا لسيادتها وأراضيها.

ويعكس تصريح ترامب، في حال دلالته على اطلاع أمريكي مسبق، استمرار مستوى مرتفع من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، لكنه لا يقدم بمفرده دليلًا على مشاركة أمريكية مباشرة في تنفيذ الهجوم.

كما أن امتناع الرئيس الأمريكي عن كشف التفاصيل يترك العديد من الأسئلة مفتوحة بشأن توقيت إبلاغ واشنطن بالعملية، والجهة التي نقلت المعلومات، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت أي إجراءات قبل أو بعد الهجوم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة واشنطن الهجوم الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

الدكتورة هالة زايد

هالة زايد تكشف سر نجاحها من أول يوم في وزارة الصحة: حاتم الجبلي اعتمد خطتي

الدكتورة هالة زايد

هالة زايد: ما ندمتش لحظة إني سبت الطب.. وفي وزارة الصحة حققت حلمي

السمنة

استشاري سمنة: جرعات حقن التخسيس الزائدة تؤدي إلى التهاب البنكرياس

بالصور

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"

بالسعر والمواصفات.. أحدث 5 سيارات بوكسي بالسوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

إل جي تقتحم سوق بطاريات المسيرات الأمريكية.. هل تعوض تراجع السيارات الكهربائية؟

إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات
إل جي تقتحم سوق بطاريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد