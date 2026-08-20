ترامب: واشنطن كانت على علم بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة كانت على دراية بتفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، رافضًا في الوقت ذاته الإفصاح عن طبيعة المعلومات التي كانت بحوزة واشنطن أو مستوى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وقال ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إنه يعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سوريا، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيله، مكتفيًا بالقول إنه لن يتحدث عن الأمر.

وتكتسب تصريحات الرئيس الأمريكي أهمية في ظل حساسية التطورات الأمنية في سوريا، التي تشهد منذ سنوات تداخلًا بين مصالح وأجندات قوى إقليمية ودولية، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية تقول إنها تستهدف منع تهديدات أمنية أو الحد من نقل أسلحة إلى جماعات مسلحة.

ويأتي الكشف الأمريكي عن العلم المسبق بالهجوم في وقت تحاول فيه واشنطن الحفاظ على دورها في إدارة الملفات الأمنية بالشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن القضايا العسكرية والاستخباراتية.

ولم يوضح ترامب ما إذا كانت معرفته بالهجوم تعني أن الإدارة الأمريكية أُبلغت بالعملية قبل تنفيذها، أم أن المعلومات وصلت إليها من خلال قنوات استخباراتية أو عسكرية. كما لم يكشف عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها إسرائيل أو النتائج الميدانية للعملية.

وتحرص إسرائيل عادة على عدم الكشف عن تفاصيل عملياتها العسكرية في سوريا، خصوصًا ما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية أو طبيعة الأهداف والوسائل المستخدمة، بينما تتعامل دمشق مع الضربات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكًا لسيادتها وأراضيها.

ويعكس تصريح ترامب، في حال دلالته على اطلاع أمريكي مسبق، استمرار مستوى مرتفع من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، لكنه لا يقدم بمفرده دليلًا على مشاركة أمريكية مباشرة في تنفيذ الهجوم.

كما أن امتناع الرئيس الأمريكي عن كشف التفاصيل يترك العديد من الأسئلة مفتوحة بشأن توقيت إبلاغ واشنطن بالعملية، والجهة التي نقلت المعلومات، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت أي إجراءات قبل أو بعد الهجوم.