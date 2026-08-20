رويترز: دوي انفجارات في وسط كييف

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، في تطور يأتي وسط استمرار الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد وتيرة الضربات خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن أصوات الانفجارات سُمعت في مناطق من العاصمة، بينما تواصل السلطات الأوكرانية متابعة الوضع الميداني وتقييم أي أضرار أو خسائر محتملة.

وتشهد كييف منذ أسابيع تصعيدًا في الهجمات الجوية الروسية، التي تستخدم خلالها موسكو مزيجًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ، في وقت كثفت فيه أوكرانيا أيضًا هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية.

وكانت رويترز قد وثقت في هجمات سابقة على العاصمة الأوكرانية سماع انفجارات متتالية في مناطق وسط كييف، بالتزامن مع تحرك السكان إلى الملاجئ ومحطات مترو الأنفاق. وفي هجوم وقع في مارس الماضي، قالت الوكالة إن حطام طائرات مسيرة سقط في منطقة شيفتشينكيفسكي وسط العاصمة، بالقرب من ساحة الاستقلال.

كما شهدت كييف في أبريل الماضي واحدة من أعنف الهجمات الروسية على العاصمة خلال العام، وأسفرت الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة حينها عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة، وفق السلطات الأوكرانية.

ويأتي التطور الأخير في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مع تصاعد الضربات الجوية على المدن والبنية التحتية في البلدين.