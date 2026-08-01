بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حسم أسطورة كرة القدم البرازيلية وريال مدريد السابق روبرتو كارلوس الجدل المتداول خلال الساعات الماضية بشأن اعتناقه الإسلام، مؤكدًا أن ما جرى تداوله حول هذا الأمر لا يستند إلى الحقيقة.

وقال كارلوس، في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، إنه يكن احترامًا كبيرًا للإسلام، مشيرًا إلى تقديره لمعتقدات زوجته، لكنه نفى بشكل واضح أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي.

وجاءت تصريحاته بعد انتشار تقارير على نطاق واسع تزعم إعلانه الإسلام عقب زواجه من وكيلة الأعمال المغربية سهيلة الطاهري.

وكانت صور ومقاطع متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أثارت التكهنات بشأن اعتناق نجم المنتخب البرازيلي السابق للإسلام، بعدما قيل إنه نطق الشهادتين خلال لقاء جمعه بالشيخ جهاد حمادة، وهو من الشخصيات المعروفة داخل المجتمع المسلم في البرازيل.

كما ساهم تداول صور من مراسم الزواج في تعزيز الشائعات، خصوصًا مع ظهور ما قيل إنها مراسم إسلامية بحضور مأذون شرعي، وهو ما دفع العديد من الحسابات والمواقع إلى التعامل مع خبر اعتناق كارلوس للإسلام باعتباره حقيقة قبل صدور توضيح مباشر منه.

وأوضح نجم ريال مدريد السابق أن زواجه شهد أكثر من مراسم، مراعاة لاختلاف الخلفيات الدينية للعائلتين. ووفق تصريحاته، حرصت الأسرة على إقامة مراسم تتناسب مع معتقداتها الكاثوليكية، إلى جانب مراسم أخرى مرتبطة بزوجته وأصدقائها المسلمين.

وتكتسب تصريحات كارلوس أهمية خاصة لأنها جاءت ردًا مباشرًا على الجدل، وتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت عقب الزواج. كما تؤكد ضرورة التمييز بين المشاركة في مراسم ذات طابع ديني أو احترام معتقدات الزوجة وبين إعلان الشخص تغيير ديانته بصورة رسمية.

ويُعد روبرتو كارلوس، البالغ من العمر 53 عامًا، أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، إذ صنع اسمه مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، وحقق خلال مسيرته العديد من الألقاب، من بينها كأس العالم 2002 وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني.

وبذلك، تبدو الرواية الأدق حتى الآن هي أن روبرتو كارلوس لم يعلن اعتناقه الإسلام، بل نفى ذلك صراحة، بينما جاء الجدل أساسًا نتيجة تفسير مراسم زواجه وتداول معلومات غير مؤكدة عبر منصات التواصل.

تصريحات روبرتو كارلوس لصحيفة «عكاظ» أوردتها وسائل إعلام عربية، ونشرت عدد من المواقع ادعاءات متناقضة بشأن ديانته دون الاستناد إلى تصريح مباشر منه، ولذلك تم اعتماد نفيه الشخصي باعتباره المصدر الأهم في حسم المسألة.