الذهب يتراجع وعيار 18 يسجل مفاجأة

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار الذهب بحيث يستطيع المستثمرون اقتناص الفرص للبيع أو الشراء في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تحركات المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً، نحو 7005 جنيهات للبيع، بينما سجل 6960 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وورصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، عند 6130 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6090 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 5260 جنيهًا للبيع، و5220 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 4085 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 49040 جنيهًا للبيع، مقابل 48720 جنيه للشراء، ليظل خيارًا مفضلًا لدى الراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل.

سعر الأونصة محليًا

سجلت الأونصة بالجنيه المصري 217900 جنيه للبيع، و216489جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4137.54 دولار.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها حركة الأونصة في البورصات العالمية، تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري و مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.