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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إنشاء وحدة لزراعة النخاع في مستشفى القبطي بدعم من قطاع البترول

جانب من البرتوكول
جانب من البرتوكول
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء إجراءات إنشاء وحدة لزراعة نخاع العظم بمستشفى القبطي، التابع للمؤسسة العلاجية، بدعم من قطاع البترول، ضمن مبادراته المجتمعية، وفي إطار استراتيجية للمسؤولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، لإنشاء وتجهيز وحدة متكاملة لزراعة نخاع العظم بالمستشفى القبطي في القاهرة.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور سمير رسلان رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بحضور اللواء أحمد ماهر رئيس الإدارة المركزية للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشؤون الرعايات المركزة، إلى جانب عدد من القيادات من الجانبين.

 دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة

ويستهدف المشروع دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال إنشاء وحدة متخصصة تزيد الطاقة الاستيعابية وتقدم الخدمة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وأسرهم عبر تقليص قوائم الانتظار لجراحات زراعة النخاع.

وأكد الدكتور شريف وديع أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم الرعاية العاجلة، مشيدًا بالمستشفى القبطي كأحد القلاع الطبية الراسخة بما يمتلكه من أصالة ومكانة علمية وتاريخية ممتدة، ومشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس الحرص المتبادل على التوسع في توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه أكد الدكتور محمد شقوير، سعي المؤسسة بخطى حثيثة نحو التطوير المستمر في جميع مستشفياتها، مشيرًا إلى إدخال خدمة زراعة النخاع لأول مرة ضمن خطة شاملة لتحديث الأقسام الطبية بدعم مستمر من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار لترسيخ دور المؤسسة كرافد حيوي للمنظومة الصحية.

اهتمام قطاع البترول بتوجيه مبادراته المجتمعية 

وقال الدكتور سمير رسلان، إن تنفيذ وحدة زراعة النخاع العظمي، يأتي ضمن اهتمام قطاع البترول بتوجيه مبادراته المجتمعية إلى المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها القطاع الصحي، معبرًا عن تكامل الجهود بين قطاع البترول ومؤسسات الدولة لتوجيه الموارد نحو مشروعات تنموية تحقق أثرًا ملموسًا بما يتسق مع رؤية «مصر 2030».

وأوضحت الدكتورة غادة علي مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار مبادرة «طاقة من أجل صحة الإنسان» المنبثقة عن برنامج «شركاء في الأثر»، ويمثل نقلة نوعية من الدعم التقليدي إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة تهدف إلى تأمين موارد ذاتية مستمرة تنعكس مباشرة على تطوير البنية التحتية والارتقاء برعاية المواطن.

الصحة زراعة النخاع مستشفى القبطي البترول وزارة الصحة والسكان ة جنوب الوادي

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