موقف أسعار السولار والبنزين قبل اجتماع لجنة التسعير.. فيديو

أكد محمود مرعي، الصحفي المتخصص في أخبار الطاقة والبترول، أن أسعار السولار والمواد البترولية المطبقة حاليًا في السوق المحلية هي الأسعار الرسمية، مشيرًا إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار جديد بشأن تحريك أسعار الوقود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع حتى الآن وفقًا للمعلن، لافتا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لمراجعة عدد من المتغيرات والعوامل المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار.

وأشار إلى أن تحديد أسعار الوقود لا يعتمد على أسعار النفط العالمية فقط، وإنما يرتبط بمجموعة من العوامل، من بينها أسعار النفط، وسعر الصرف، وتكاليف التصنيع والتكرير والاستيراد والنقل والتوزيع، فضلًا عن أوضاع السوق المحلية.

وشدد على أن اجتماع لجنة التسعير لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار، كما أن عدم اجتماعها لا يعني عدم إمكانية تحرك الأسعار مستقبلًا، موضحًا أن آلية التسعير تسمح بالزيادة أو الانخفاض في حدود النسب المحددة وفقًا للمعطيات التي تتم دراستها.