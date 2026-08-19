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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل رئيس استخبارات الإكوادور وزوجته في تحطم مروحية سياحية بكينيا

مقتل رئيس استخبارات الإكوادور وزوجته في تحطم مروحية سياحية بكينيا
مقتل رئيس استخبارات الإكوادور وزوجته في تحطم مروحية سياحية بكينيا
القسم الخارجي

قُتل رئيس مركز الاستخبارات الوطني في الإكوادور ميشيل سينسي-كونتوجي وزوجته ستيفاني هوليهان، الأربعاء، إثر تحطم مروحية سياحية في منطقة نائية شمال كينيا، في حادث أسفر عن مصرع جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تحطمت المروحية، وهي من طراز Eurocopter EC130 B4، في مقاطعة سامبورو أثناء رحلة كانت تقل ستة ركاب إلى جانب قائد المروحية. وأكدت هيئة الطيران المدني الكينية أن الحادث وقع عند نحو **9:13 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما أعلنت الشرطة لاحقًا وفاة جميع الأشخاص السبعة الموجودين على متن الطائرة. 

وأعلنت الرئاسة الإكوادورية وفاة سينسي-كونتوجي، مقدمة تعازيها إلى أسرته والمقربين منه، فيما أكدت مصادر رسمية أن المسؤول الإكوادوري كان يزور كينيا في رحلة سياحية برفقة زوجته، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإكوادورية. وكان الزوجان والدين لطفلين. 

ويشغل سينسي-كونتوجي منصب مدير مركز الاستخبارات الوطني الإكوادوري، وكان من الشخصيات المقربة من الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا. 

وتولى خلال السنوات الماضية عددًا من المناصب الحكومية، بينها منصب وزير الحكومة، قبل عودته إلى قيادة جهاز الاستخبارات في إطار التعديلات الحكومية التي أجراها نوبوا في يونيو 2026. 

وأشارت السلطات الكينية إلى أن المروحية كانت في رحلة سياحية فوق منطقة سامبورو، وهي منطقة تشتهر بالرحلات البرية والمحميات الطبيعية، قبل أن تتحطم قرب جبل أولولوكوي. 

وبدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، دون إعلان سبب رسمي حتى الآن.

وكان من بين الضحايا أيضًا خوسيه سواريز، أحد المسؤولين التنفيذيين في شبكة «تيليموندو» الأمريكية، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن خمسة من القتلى يحملون الجنسية الأمريكية.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة برحلات الطيران السياحي في المناطق النائية بكينيا، حيث تعتمد صناعة السياحة على المروحيات والطائرات الصغيرة لنقل الزوار إلى المحميات والمناطق الطبيعية البعيدة.

وتواصل السلطات الكينية عمليات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى سقوط المروحية، بينما تعمل الجهات الرسمية في الدول المعنية على استكمال إجراءات التعرف إلى الضحايا ونقل جثامينهم.

رئيس مركز الاستخبارات الوطني الإكوادور ميشيل سينسي كونتوجي ستيفاني هوليهان سامبورو سينسي كونتوجي الرئاسة الإكوادورية

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