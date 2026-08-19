ترامب: كوريا الشمالية تمتلك 57 قنبلة نووية.. ولقاء مرتقب مع كيم جونج أون قبل نهاية 2026

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية تمتلك، بحسب تقديره، 57 سلاحًا نوويًا «قويًا جدًا»، معلنًا في الوقت نفسه عزمه لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة قد تعيد ملف البرنامج النووي لبيونج يانج إلى واجهة التحركات الدبلوماسية الأمريكية.

وقال ترامب، الأربعاء 19 أغسطس 2026، إنه يعتزم الاجتماع مع كيم قبل نهاية العام، من دون تحديد موعد نهائي للقاء.

ويُعد هذا اللقاء، حال انعقاده، الأول بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. وكان الرجلان قد عقدا ثلاث لقاءات خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت بقمة سنغافورة عام 2018، ثم لقاء هانوي عام 2019، إضافة إلى اجتماع المنطقة منزوعة السلاح في العام نفسه.

وفي تصريحات لافتة، قدر ترامب حجم الترسانة النووية الكورية الشمالية بـ57 سلاحًا نوويًا، وهو رقم دقيق نسبيًا مقارنة بالتقديرات المفتوحة المتداولة. وأشارت «رويترز» إلى أن التقديرات غير الحكومية تختلف بشأن حجم الترسانة، وتتراوح في بعض الدراسات بين نحو 50 و90 رأسًا نوويًا، بينما لا تنشر الحكومة الأمريكية تقديرًا رسميًا مفصلًا ومحدثًا لحجم الترسانة الكورية الشمالية.

ويأتي إعلان ترامب بعد أيام من قراره خفض حجم ومدى التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهي خطوة قال إنها تهدف إلى تجنب إرسال إشارات يعتبرها عدائية إلى بيونج يانج. وأعلنت واشنطن وسيول لاحقًا تقليص مدة التدريبات السنوية من 11 يومًا إلى 5 أيام، مع خفض الأنشطة الميدانية.

غير أن الطريق إلى لقاء جديد بين ترامب وكيم لا يبدو ممهدًا بالكامل؛ إذ شككت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، في وجود اتصالات حديثة بين الطرفين، وانتقدت استمرار المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية.

ويعيد التحرك الأمريكي المرتقب طرح السؤال حول إمكانية إحياء المفاوضات النووية مع بيونج يانج، خصوصًا أن المحادثات السابقة توقفت دون اتفاق بشأن تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي. كما أن تقديرات الترسانة النووية الحالية تشير إلى أن قدرات بيونج يانج توسعت مقارنة بمرحلة القمم السابقة.