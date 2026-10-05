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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيضاء بـ87 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الإثنين استقراراً في الأسواق، خاصة بعد ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية وزيادة سعر طبق البيض للمستهلك، لتستقر الأسعار الأخيرة على وضعها بالمحلات على كافة  أنحاء الجمهورية، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأثنين 5 أكتوبر..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 3-10-2026 فى المنوفية - اليوم السابع

سعر الفراخ البيضاء اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، ليسجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 87 جنيها، بينما بلغ سعر الكيلو داخل المزرعة 76 جنيها

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم الأثنين في الأسواق ما بين 190 إلى 230 جنيهاً حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع.
 

سعر الفراخ البلدي اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 115 جنيها للمستهلك، فيما سجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 105 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سجل كيلو الفراخ الساسو نحو 96 جنيها داخل المزرعة، بينما بلغ سعره للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة حوالي 107 جنيهات.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

حافظ كيلو الفراخ الأمهات على سعره عند 69 جنيها تسليم أرض المزرعة، فيما بلغ سعر الكيلو للمستهلك نحو 79 جنيها.

ارتفاع أسعار الفراخ وانخفاض البيض اليوم 3-10-2026 بالأسواق (موقع رسمي | مصراوي

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 115 و125 جنيهاً للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 120 و130 جنيهاً للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

هل ترتفع أسعار الدواجن مجدداً؟

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض تتراوح بين 5 و10%، موضحًا أن الهدف من تحسن الأسعار هو تمكين المنتجين من الاستمرار في العملية الإنتاجية ومواصلة نشاطهم داخل السوق. 

منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

وقال محمود العناني إن المنتجين يأملون ارتفاع أسعار الدواجن والبيض من مستوياتها الحالية إلى مستويات أفضل، بما يتيح لهم الاستمرار في الإنتاج وتحمل الأعباء المرتبطة بالتشغيل.

وأوضح أن الحديث عن زيادة تتراوح بين 5 و10% يأتي في إطار تطلعات المنتجين لتحسين مستويات البيع، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تصل إلى المستوى الذي يأمله المنتجون من أجل مواصلة نشاطهم بصورة مستقرة.

وأشار إلى أن المنتجين يحتاجون إلى الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على تغطية تكلفة الإنتاج، بما يسمح باستمرار العمل وعدم تعرض المنتجين لضغوط تؤثر على قدرتهم على مواصلة الإنتاج. 

زيادة 5 إلى 10% ليست قرارًا رسميًا

وتعكس نسبة الزيادة التي تحدث عنها رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مطالب المنتجين وتطلعاتهم بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولا تمثل قرارًا رسميًا بزيادة أسعار الدواجن أو البيض.

وأوضح العناني أن المنتجين يأملون أن تساعد أي زيادة محتملة في تحسين مستويات الأسعار بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو استمرار العملية الإنتاجية داخل السوق.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة مستمرة لحركة أسعار الدواجن والبيض، باعتبارهما من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من جانب الأسر والمستهلكين.

 

استمرار الإنتاج يتطلب تحسن الأسعار

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بوجود أسعار تساعدهم على تغطية تكلفة الإنتاج ومواصلة العمل.

وأضاف أن المنتجين يأملون أن يرتفع سعر الدواجن من مستواه الحالي في المزرعة إلى مستويات أعلى، موضحًا أن الوصول إلى سعر مناسب للتكلفة يمثل عاملًا مهمًا في قدرة المنتجين على الاستمرار.

وأوضح أن تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بحركة البيع للمستهلك، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المنتجين على تحمل تكاليف التشغيل والاستمرار في النشاط الإنتاجي.
 

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