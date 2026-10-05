مواعيد مباريات اليوم.. قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا ومواجهة قوية لإيطاليا أمام تركيا

تقام اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، مجموعة من المباريات القوية والمهمة على مستوى المنافسات الدولية، سواء في بطولة دوري الأمم الأوروبية أو المواجهات الودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمجموعة من اللقاءات البارزة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، والتي تعد واحدة من أبرز مباريات اليوم، إلى جانب لقاء إيطاليا وتركيا، فيما يواجه منتخب البوسنة والهرسك نظيره البولندي، ويلتقي منتخب رومانيا مع السويد.

وعلى صعيد المباريات الودية الدولية، يلتقي منتخب أوغندا مع الكونغو الديمقراطية، بينما تواجه رواندا منتخب كينيا.

كما يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية أمام ليفيلز، ضمن استعدادات الفريق السماوي لمواجهة القناة في بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

مباريات دوري الأمم الأوروبية

قبرص × لاتفيا

تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة «بي إن سبورت 2 HD».

الجبل الأسود × أرمينيا

تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة «بي إن سبورت 5 HD».

فرنسا × بلجيكا

تقام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة «بي إن سبورت 1 HD».

إيطاليا × تركيا

تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة «بي إن سبورت 2 HD».

البوسنة والهرسك × بولندا

تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة «بي إن سبورت 4 HD».

أيرلندا الشمالية × جورجيا

تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة «بي إن سبورت 7 HD».

رومانيا × السويد

تقام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل عبر قناة «بي إن سبورت 3 HD».

أوكرانيا × المجر

تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة «بي إن سبورت 6 HD».

المباريات الودية الدولية

أوغندا × الكونغو الديمقراطية

تقام في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

رواندا × كينيا

تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة ودية للأندية

بيراميدز × ليفيلز

تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن استعدادات بيراميدز للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة القناة في بطولة كأس الرابطة «كأس عاصمة مصر».