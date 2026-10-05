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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقدة موسيماني مستمرة.. الجنوب أفريقي يواصل التفوق على حسام حسن بعد الفوز على الفراعنة

موسيماني
موسيماني
حسن العمدة

واصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تفوقه التاريخي على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما قاد «الأولاد» لتحقيق الفوز على الفراعنة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على مصر بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المنتخبين ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق بوسو ديثيجاني في الدقيقة 51، بعدما استغل خطأ مصطفى شوبير في تشتيت الكرة، قبل أن يراوغ حسام عبد المجيد ويسدد الكرة بسهولة داخل شباك المنتخب المصري.

موسيماني يتفوق على حسام حسن

وبهذا الانتصار، واصل موسيماني تفوقه الكامل في مواجهاته التدريبية أمام حسام حسن، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي جمعتهما، بواقع 3 انتصارات خلال فترة توليه قيادة الأهلي، إلى جانب الفوز الأخير مع منتخب جنوب إفريقيا.

وجاءت انتصارات موسيماني على حسام حسن خلال قيادته للأهلي على النحو التالي:

الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس مصر عام 2020.

الفوز 4-0 على بيراميدز في الدوري المصري موسم 2020-2021.

الفوز 2-1 في مواجهة أخرى بالدوري المصري خلال الموسم ذاته.

ثم جاء الانتصار الرابع خلال المواجهة الودية الأخيرة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا.

ولا يتوقف التفوق عند مواجهات الأندية، إذ سبق لموسيماني أن قاد منتخب جنوب إفريقيا للفوز على مصر بهدف دون رد في تصفيات كأس أمم إفريقيا، خلال مارس 2011، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بين المنتخبين بالتعادل.

مشوار مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يستأنف الفراعنة مشوارهم في التصفيات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بمواجهة مالاوي في الجولة الثالثة، يوم 11 نوفمبر 2026.

بيتسو موسيماني منتخب جنوب إفريقيا حسام حسن منتخب مصر

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