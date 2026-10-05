موعد مباراة إيطاليا وتركيا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره تركيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية في ختام مبارياته بالبطولة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان منتخب إيطاليا قد تعادل في الجولة الماضية أمام فرنسا بهدف لمثله، بعدما سبق له الخسارة أمام بلجيكا في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وفي الجولة الثانية، نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق فوز كبير على تركيا بنتيجة 4-1، ليجدد مواجهته أمام المنتخب التركي اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب تركيا في المركز الأخير دون نقاط، بعدما خسر جميع مبارياته التي خاضها في البطولة حتى الآن.

ويتربع منتخب فرنسا على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب بلجيكا برصيد 6 نقاط، على أن يلتقي المنتخبان اليوم في الجولة نفسها.

موعد مباراة إيطاليا وتركيا اليوم

تنطلق مباراة إيطاليا وتركيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2.

معلق مباراة إيطاليا وتركيا

يتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث المباراة.