محافظ دمياط يبحث توفير موقع ملائم لاستقبال جهاز المسح البوزيتروني (PET Scan بالمستشفى التخصصي

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة توفير موقع ملائم لتركيب جهاز المسح البوزيتروني (PET Scan بمستشفى دمياط التخصصي، تمهيدًا لاستلام الجهاز وتشغيله، وذلك بحضور الدكتور محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، والدكتور كمال سلامة، مدير مستشفى دمياط التخصصي، والدكتور طارق هيكل، مدير معهد الأورام بدمياط.

واستعرض الاجتماع أهمية توفير جهاز المسح الذري داخل المحافظة، فيعد الجهاز إضافة مهمة للخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام، ويسهم في تيسير حصول المرضى على الفحوصات اللازمة، وتخفيف مشقة السفر إلى المحافظات المجاورة، والتقليل من أعباء المرضى وذويهم.

فيما وقد تناول الاجتماع المواصفات والاشتراطات اللازمة للمكان المخصص لتركيب الجهاز، بما يضمن توافر متطلبات التشغيل والسلامة، حيث تمت مناقشة عدد من الأماكن المقترحة لاختيار الأنسب منها لاستيعاب الجهاز وفقًا للاشتراطات الفنية والطبية المطلوبة.

وأكد محافظ دمياط أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوفير المكان المناسب، تمهيدًا لاستلام الجهاز ودخوله الخدمة، والذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، وخاصة مرضى الأورام.