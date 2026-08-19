وادي دجلة يعلن أسعار التذاكر الموسمية أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول

أعلن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، طرح التذاكر الموسمية الخاصة بالموسم الجديد 2026/2027، أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم.
وجاءت أسعار التذاكر الموسمية على النحو التالي:
الفئة الذهبية – 7,500 جنيه
حضور جميع مباريات الفريق على ملعبه وخارجه.
دخول المقصورة الرئيسية.
الحصول على القميص الأصلي للفريق في موسم 2026/2027.
حضور إفطار رمضاني خاص قبل مباراة الأهلي.
الفئة الثانية – 5,000 جنيه
حضور جميع مباريات وادي دجلة على ملعبه.
دخول المقصورة الأمامية.
الحصول على القميص الأصلي للفريق في الموسم الجديد.
الفئة العادية – 2,500 جنيه
حضور جميع مباريات الفريق على ملعبه.
دخول الدرجة الأولى.
الحصول على زجاجة مياه تحمل شعار وادي دجلة.