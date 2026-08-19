وادي دجلة يعلن أسعار التذاكر الموسمية أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول

أعلن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، طرح التذاكر الموسمية الخاصة بالموسم الجديد 2026/2027، أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت أسعار التذاكر الموسمية على النحو التالي:

الفئة الذهبية – 7,500 جنيه

حضور جميع مباريات الفريق على ملعبه وخارجه.

دخول المقصورة الرئيسية.

الحصول على القميص الأصلي للفريق في موسم 2026/2027.

حضور إفطار رمضاني خاص قبل مباراة الأهلي.

الفئة الثانية – 5,000 جنيه

حضور جميع مباريات وادي دجلة على ملعبه.

دخول المقصورة الأمامية.

الحصول على القميص الأصلي للفريق في الموسم الجديد.

الفئة العادية – 2,500 جنيه

حضور جميع مباريات الفريق على ملعبه.

دخول الدرجة الأولى.

الحصول على زجاجة مياه تحمل شعار وادي دجلة.