ممدوح عيد أفضل رئيس نادي.. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26

حصد المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، جائزة أفضل رئيس نادٍ في موسم 2025-26، ضمن الجوائز المقدمة من جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، في تقدير جديد للنجاحات التي حققها النادي خلال الموسم المنقضي.

وجاء اختيار ممدوح عيد كأفضل رئيس نادٍ ليؤكد المكانة التي وصل إليها بيراميدز، بعدما أصبح أحد أبرز الأندية المصرية على المستويين المحلي والقاري، في ظل التطور الكبير الذي شهده النادي خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، وحصد على مدى موسمين 5 بطولات محلية وقارية وعالمية.

وشهدت جوائز جمعية اللاعبين المحترفين المصرية تألقًا لافتًا لنجوم بيراميدز، وهي الجوائز التي خرجت نتيجتها بتصويت لاعبي ومدربي الدوري المصري، حيث حصل محمد الشيبي على جائزة أفضل ظهير أيمن، بينما توج مهند لاشين بجائزة أفضل لاعب في مركز خط الوسط الدفاعي.

كما حصد ناصر ماهر جائزة أفضل لاعب في مركز خط الوسط الهجومي، فيما حصل أحمد الشناوي على جائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025-26.

وفي الجوائز الفردية الأخرى، توج مصطفى زيكو بجائزة أفضل أداء في كأس العالم الأخيرة بعد التألق والمساهمة بثلاثة أهداف للفراعنة بعد تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وتعكس الجوائز حجم الحضور القوي لنجوم بيراميدز في قائمة الأفضل، فيما جاء تتويج ممدوح عيد كأفضل رئيس نادٍ ليمنحه واحدة من أبرز الجوائز، تقديرًا لدوره في قيادة النادي وبناء منظومة تنافسية قادرة على حصد البطولات والمنافسة على أعلى المستويات.