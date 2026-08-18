أشاد بلاعبي بيراميدز.. موكوينا: ندمان على الرحيل عن الوداد| فيديو

أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن رحيله عن نادي الوداد المغربي يمثل الندم الوحيد في مسيرته، مشيرًا إلى قوة علاقته باللاعبين والجماهير المغربية، واستمرار صداقاته مع عدد من اللاعبين حتى الآن.

وقال موكوينا إنه يشعر بالندم على مغادرة الوداد في نهاية الموسم، مؤكدًا أن علاقته باللاعبين المغاربة لا تزال قوية، موضحًا في الوقت نفسه أنه يعمل على تكوين معرفة أكبر باللاعبين المصريين، خاصة أنه تابع عددًا من العناصر المميزة خلال كأس العالم.

وتحدث المدير الفني لبيراميدز عن أبرز لاعبي الفريق، مشيدًا بمستوى محمد الشيبي، لكنه أكد حاجته إلى مزيد من العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد موكوينا بأحمد الشناوي، قائد الفريق، ووصفه بأنه قائد عظيم وأحد أفضل حراس المرمى في القارة، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ويسعى إلى تطويرها باستمرار.

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وعن عدم امتلاك بيراميدز قاعدة جماهيرية كبيرة، يرى موكوينا أن الأمر يمثل سلاحًا ذا حدين، موضحًا أن الرياضيين الكبار يعتمدون على نوعين من الحافز، الأول خارجي والثاني داخلي نابع من دوافعهم الشخصية.

واختتم موكوينا تصريحاته بالتأكيد على أن كأس العالم أظهر مدى أهمية الحافز الداخلي، معتبرًا أنه يمكن أن يكون عاملًا قويًا في تحقيق النجاح والتطور.