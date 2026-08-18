رئيس بيراميدز يعلن موقفه من موكوينا بعد توليه المهمة ويشكر يورتشيتش

أكد ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، أن إدارة النادي تثق في قدرة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاقد معه يمثل بداية لمرحلة جديدة في مسيرة النادي.

وجاءت تصريحات ممدوح عيد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لتقديم موكوينا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، حيث تحدث عن رؤية الإدارة للمدرب الجديد، إلى جانب توجيه الشكر إلى المدير الفني السابق كرونسلاف يورتشيتش.

ثقة في قدرات موكوينا

وقال رئيس نادي بيراميدز: «نبدأ مرحلة جديدة مع موكوينا، وهو الرجل المناسب لهذه المرحلة، ونحن متفائلون ومتحمسون لرؤية نتائجه مع الفريق».

وأشار ممدوح عيد إلى أن إدارة النادي لديها ثقة كبيرة في المدير الفني الجديد، وتنتظر منه تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة، في ظل الطموحات الكبيرة التي يسعى بيراميدز لتحقيقها.

ويمتلك موكوينا خبرات متنوعة في الكرة الأفريقية، وهو ما دفع إدارة بيراميدز إلى اختياره لقيادة الفريق، مع بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي إلى مواصلة المنافسة على الألقاب.

شكر خاص لكرونسلاف يورتشيتش

وفي سياق متصل، وجه ممدوح عيد الشكر إلى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وأشاد رئيس بيراميدز بما قدمه يورتشيتش مع الفريق، مؤكدًا تقديره لمسيرته الحافلة بالبطولات والإنجازات خلال فترة وجوده مع النادي.

وتسعى إدارة بيراميدز إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع منح موكوينا الفرصة لتقديم أفكاره الفنية وبناء فريق قادر على تحقيق المزيد من النجاحات.

موكوينا يبدأ مهمته

ويبدأ المدرب الجنوب أفريقي مهمته مع بيراميدز في ظل اهتمام كبير من إدارة النادي بتجهيز الفريق للموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على أكثر من بطولة.

وكان موكوينا قد أكد خلال المؤتمر الصحفي أنه استعد جيدًا للمهمة، بعدما شاهد 39 مباراة كاملة لبيراميدز في الموسم الماضي، مؤكدًا معرفته بعدد كبير من لاعبي الفريق.

وتأمل إدارة بيراميدز أن ينجح المدير الفني الجديد في استغلال هذه المعرفة، إلى جانب الإمكانيات التي يمتلكها الفريق، لتحقيق بداية قوية ونتائج تتناسب مع طموحات النادي.