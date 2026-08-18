شخصيتي غير موسيماني.. أبرز تصريحات موكوينا بعد تولي تدريب بيراميدز

تحدث الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عن طموحاته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حماسه لخوض تجربة جديدة في الكرة المصرية، ورغبته في تحقيق النجاح مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال موكوينا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرًا فنيًا لبيراميدز، إنه يشعر بحماس كبير قبل بداية مهمته الجديدة، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين جاهزون لخوض التحدي المنتظر.

وأوضح المدرب الجنوب أفريقي: «متحمس جدًا لهذا التحدي وهذه التجربة، ونحن الآن أكثر من جاهزين ومستعدين لهذه التجربة».

موكوينا: بيراميدز يمتلك مجموعة هائلة من اللاعبين

وأشاد موكوينا بقائمة بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والاحترافية، وهو ما سيساعده على تنفيذ أفكاره خلال الفترة المقبلة.

وقال: «نمتلك مجموعة هائلة من اللاعبين، وجميعهم محترفون، وليس لدي تحدٍ كبير في تغيير عقلية اللاعبين، لأن كرونسلاف يورتشيتش نجح في هذا الأمر».

وأضاف: «نحتاج إلى التحرك في اتجاه اللاعبين، وعليهم التأقلم مع طريقتنا والوصول إلى ما نريده»، في إشارة إلى رغبته في بناء علاقة قوية مع لاعبي الفريق والعمل على تطوير الأداء بما يتناسب مع أفكاره الفنية.

وأكد موكوينا أن العمل الذي قام به المدرب السابق كرونسلاف يورتشيتش ساهم في تجهيز الفريق من الناحية الذهنية، وهو ما يقلل من صعوبة مهمته فيما يتعلق بتغيير عقلية اللاعبين.

لماذا اختار موكوينا تدريب بيراميدز؟

وكشف المدير الفني الجنوب أفريقي عن السبب وراء موافقته على تولي قيادة بيراميدز، مؤكدًا أن النادي كان لديه رغبة واضحة في التعاقد معه.

وقال موكوينا: «اخترت تدريب بيراميدز لأن بيراميدز اختارني، والنادي احترافي ولديه عقلية محترفة، وحضرت لأتعلم الكثير عن الكرة المصرية».

وأشار إلى أن تجربته السابقة في شمال أفريقيا ساعدته على فهم طبيعة المنافسة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأهمية تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية بشكل مستمر.

وأوضح: «عندما توليت تدريب الوداد كنت مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية وسريعة، وكذلك الأمر مع بيراميدز، وفهمت العقلية في شمال أفريقيا، حيث ينظرون فقط إلى الفوز، وكنت لا أفهم هذا الأمر لولا تجربتي في المغرب».

وأضاف أن تجربته في المغرب ساعدته على تطوير أفكاره والاستفادة منها خلال تجربته مع مولودية الجزائر، قائلًا: «طبقت نتائج هذه التجربة في مولودية الجزائر، وبعدها حققت أفضل انطلاقة للفريق الجزائري».

موكوينا يتحدث عن موسيماني

وتطرق موكوينا إلى مواطنه بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه حقق نجاحات كبيرة خلال تجربته في مصر.

وقال: «موسيماني حقق نتائج جيدة جدًا في مصر، وتشرفت بالعمل معه في صن داونز، وأشعر بالفخر للعمل معه».

وشدد موكوينا في الوقت نفسه على اختلاف شخصيته وأفكاره التدريبية عن موسيماني، مؤكدًا أنه يمتلك هوية خاصة يسعى إلى تطبيقها مع بيراميدز.

وأضاف: «لكنني مختلف تمامًا، ولدي هويتي الخاصة وطريقتي في القيادة، وطريقة خاصة في إدارة كرة القدم، ولدي ميزة أنني أول مدرب أفريقي في تاريخ بيراميدز».

شاهد 39 مباراة لبيراميدز

وكشف رولاني موكوينا عن استعداده الجيد للمهمة الجديدة، موضحًا أنه حرص على دراسة الفريق بشكل دقيق قبل تولي المسؤولية الفنية.

وقال المدير الفني لبيراميدز: «شاهدت 39 مباراة كاملة لبيراميدز في الموسم الماضي، وأعرف لاعبين كثيرين في الفريق».

ويعكس ذلك رغبة موكوينا في التعرف على إمكانيات الفريق ولاعبيه قبل بداية مشواره الرسمي، والعمل على وضع تصور فني يتناسب مع العناصر المتاحة لديه.

ويطمح المدرب الجنوب أفريقي إلى استثمار معرفته السابقة بالكرة الأفريقية وتجربته في شمال أفريقيا، إلى جانب الإمكانيات التي يمتلكها بيراميدز، من أجل قيادة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد، ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.