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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام يوثق زيارته للمسجد الحرام برسالة مؤثرة

حازم امام
حازم امام
ميرنا محمود

شارك حازم إمام، نجم الكرة المصرية السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، صورة له أثناء أداء مناسك العمرة من أمام الكعبة المشرفة.

وظهر حازم إمام في الصورة مرتديا ملابس الإحرام داخل المسجد الحرام، وحرص على توثيق لحظات زيارته للأراضي المقدسة.

وعلق حازم إمام على الصورة برسالة مؤثرة، قائلا: «الحمد لله الذي أكرمني بزيارة بيته الحرام، اللهم تقبل عمرتي، واغفر لي، واكتب لي عودة قريبة لا تنقطع».


وعلق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمة البولندي كونراد ميشالاك بشأن خوان بيزيرا، لاعب الفريق، ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال حازم إمام، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «عن أزمة خوان بيزيرا؟ أنا بشوف فكرة إنه لو جالك 6 ملايين دولار، لو جاله 6 ملايين فعلًا، وأنا معرفش ده صح ولا غلط، وهو بيقولك أنا مش عايز وعايز أمشي، خلاص».

وأضاف: «صدقني هو محدش بيقعد، بيبقى دايمًا غصب عنك هتقعد، ومش هتاخد منه كورة، وده وجهة نظري، ممكن يبقى ضغط، مفيش حد صبور».

وتابع الثعلب الصغير: «أنا بقوله خُد الـ6 ملايين دولار وبِيعه، لأن ده هيبقى في صالحك أنت أولًا، هتقعد السنة دي كلها مستقر ماديًا، ومفيش فلوس بتتأخر».

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