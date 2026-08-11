حازم إمام ينصح الزمالك ببيع بيزيرا: «لو جالك 6 ملايين دولار.. وافق»

علق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمة البولندي كونراد ميشالاك بشأن خوان بيزيرا، لاعب الفريق، ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال حازم إمام، خلال تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت»: «عن أزمة خوان بيزيرا؟ أنا بشوف فكرة إنه لو جالك 6 ملايين دولار، لو جاله 6 ملايين فعلًا، وأنا معرفش ده صح ولا غلط، وهو بيقولك أنا مش عايز وعايز أمشي، خلاص».

وأضاف: «صدقني هو محدش بيقعد، بيبقى دايمًا غصب عنك هتقعد، ومش هتاخد منه كورة، وده وجهة نظري، ممكن يبقى ضغط، مفيش حد صبور».

وتابع الثعلب الصغير: «أنا بقوله خُد الـ6 ملايين دولار وبِيعه، لأن ده هيبقى في صالحك أنت أولًا، هتقعد السنة دي كلها مستقر ماديًا، ومفيش فلوس بتتأخر».

وأوضح حازم إمام أن رحيل اللاعب قد يؤثر على نتائج الفريق، قائلًا: «اللعيب هيأثر آه، وممكن متكسبش الدوري السنة دي، لكن هتبقى مرحلة انتقالية، وتدخل السنة الجاية معاك فلوس، ومفيش مشاكل عندك خالص، ومجهز نفسك للموسم الجاي بشكل كويس».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العائد المالي من الصفقة قد يساعد الزمالك في حل أزماته، قائلًا: «السنة دي كلها تبقى فترة أنت مشاكلك المادية محلولة تمامًا تقريبًا، يعني رقم كبير حوالي 300 مليون جنيه أو حاجة، والـ6 ملايين دولار رقم كبير جدًا، هنحل بيه مشاكل كتيرة جدًا، وهيخليك طول السنة مرتاح وهادي، ومعندكش مشاكل».